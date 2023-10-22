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智慧生活 绿色科技

2023年10月22日08:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　由香港特区政府创新科技署主办的“创新科技嘉年华2023”将于10月28日至11月5日在香港科学园举行。活动以“智慧生活  绿色科技”为主题，展出多项当地创新发展和科研成果，推广创科文化。

　　日前，香港特区政府创新科技署举行“创新科技嘉年华2023”新闻界预览，展出部分参与团队的研发项目，团队代表对其作品的研发过程、特色、功能和应用范畴等进行介绍。图为中华基金中学团队展示创新发明。该团队以蜂蜡、松香和大豆渣等材料，替代塑胶用作3D打印原材料。

　　《 人民日报 》（ 2023年10月22日 06 版）

(责编：孙红丽、陈键)
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