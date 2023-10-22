江 琳

日前，香港首颗具有国际领先水平的高分遥感AI卫星“香港星”完成研制、总装、测试、下线，计划于11月底发射。

发展航天事业是国家整体发展战略的重要组成部分。“嫦娥”奔月、“天问”探火、“天宫”筑梦……从嫦娥五号工程中的“表取采样执行装置”，到天问一号的“火星相机”，再到3项香港学生实验随神舟十一号载人飞船进入太空，中国航天成就中的香港元素熠熠生辉。不仅参与国家重大航天项目，2022年全面启动的我国第四批预备航天员选拔，也首次在港澳地区选拔载荷专家。

探索浩瀚宇宙，共筑航天梦想。国家重点研发计划23个基础前沿类项目、自然科学基金优秀青年科学基金向香港开放，目前已有千余位香港地区科技专家纳入国家相关科技专家库，而随着《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》的落实，国家为香港科创事业发展提供的机遇越来越多、舞台越来越广。

充分发挥独特优势，积极融入国家发展大局，相信香港不仅能加快建设国际创新科技中心，更能为国家实现高水平科技自立自强贡献更多力量。

《 人民日报 》（ 2023年10月22日 06 版）

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经