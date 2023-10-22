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经贸“手牵手” 文化“心连心”（两岸脉动）

本报记者 孙天霖
2023年10月22日08:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　风拂南粤，潮涌珠江。

　　9月7日，2023“台商一起来，融入大湾区”主题活动暨第十四届东莞台湾名品博览会（以下简称“台博会”）在广东东莞市开幕。就在同一天，第五届海峡两岸中山论坛在广东中山市开幕。

　　从珠江口东岸到西岸，从经贸合作到文化交流，两场活动见证了粤台之间多领域的深度对话，也反映了扩大两岸经贸合作、深化两岸融合发展，是两岸民心所向、大势所趋。

　　走进台博会，感受浓厚“台味”。在由台湾地区22个县市、114家岛内企业参展的“台湾特色主题街”里，人潮涌动。金门高粱酒、桃园野生蜂蜜、南投茶叶、台中文创产品……来自宝岛的特色展品琳琅满目。与此同时，制造业高质量发展主题馆、人工智能与半导体馆、青年创新创业馆、两岸农业科技馆等特色展馆纷纷亮相。

　　青年创新创业馆里，第一次参加台博会的台湾青年罗鼎钧驻足良久，他被海峡两岸青年创业基地丰富的青创项目吸引。“东莞有很多惠台措施，再加上粤港澳大湾区建设带来的机遇，这里真是台湾青年追梦筑梦圆梦的宝地。”罗鼎钧感慨。

　　本届台博会展会面积达3.6万平方米，台湾地区22个县市组团参展，大陆20多个省市分别设立展馆，两岸参展企业数量达727家，共有2100多个展位。

　　就在台博会开幕前夕，国务院批复了《东莞深化两岸创新发展合作总体方案》。东莞是台商进入大陆时间最早、投资最密集的地区之一，《总体方案》的出台，有利于台胞台商分享更多大陆发展机遇和成果，促进两岸创新合作、融合发展与两岸同胞心灵契合。

　　“我很高兴结识了许多在祖国大陆打拼的台湾前辈，也充分感受到东莞的热情与精心安排。希望有更多台青一起到大陆携手打拼，参与到两岸融合发展中来。”在四川创业多年的台湾青年林书任说。

　　广东中山市，2000多位来自海峡两岸和港澳地区的各界人士，齐聚在孙中山先生的故乡，参加以“弘扬中山先生奋斗精神  共谋中华民族伟大复兴”为主题的第五届海峡两岸中山论坛。

　　中山论坛上，与会嘉宾围绕“深化两岸经贸合作、共谋高质量发展”“弘扬孙中山爱国思想与传承中华优秀传统文化”等议题研讨交流，并参加孙中山历史文化探寻营等5场交流活动。

　　“两岸同胞深入交流、互相启发学习，尤其是在孙中山故居纪念馆，大家一起了解历史，学习孙中山先生的奋斗精神，收获很大。”台湾村里长联合总会总会长陈建良感触很深。

　　“相较来这里创业的上一辈，我们属于扎根粤港澳大湾区的第二代台胞。”在中山生活了20余年的台商萧淇文说，“台胞台企在大陆的获得感、幸福感不断增强。作为第二代台胞，我们肩负着推动两岸青年交流的使命。”

　　《 人民日报 》（ 2023年10月22日 06 版）

(责编：孙红丽、陈键)
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