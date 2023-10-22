赵文君

原标题：新版棉花强制性国标发布

新华社北京10月21日电（记者赵文君）记者21日从市场监管总局（国家标准委）获悉，强制性国家标准《棉花 第1部分：锯齿加工细绒棉》（GB 1103.1-2023）已于近日发布，将于2024年9月1日实施。

该标准在内容结构上与2012版标准有机衔接，在核心指标上与国际棉花分级协调一致，有六方面具体变化：

一是新标准增加了短纤维率指标及检测方法，满足棉纺织行业对高质量棉花的需求，旨在解决由于机采棉短纤维率高导致的成纱质量降低，纺纱成本增加的问题；二是优化了颜色分级图等级级距，以适应棉花颜色分布状况统计数据及仪器检验精度水准要求；三是加严轧工质量分级要求，提高了中档棉花实物标准底线水平，促进棉花质量水平提升，其中的实物标准是判定棉花质量水平的参照物；四是从严设置含杂率，在机采棉普及带来的含杂率升高的新情况下，倒逼机采棉加工工艺优化；五是更改了按批抽样规则，将原来每10包抽1包的抽样规则更改为梯级抽样规则，即每批数量越多随机抽取的样品越多，提高样品的代表性；六是增加了二维码棉包标志形式，进一步提升棉花产业数字化水平，有利于实现棉花质量溯源。

据介绍，近年来，我国棉花产业出现种植集中化、采摘机械化、需求高端化等新情况，对更新升级棉花国家标准提出了新需求。为适应新变化新需求，市场监管总局会同有关部门适时修订标准，对于保障我国棉花供应安全，促进棉花产业高质量发展具有重要意义。

下一步，市场监管总局将会同有关部门，强化新标准的宣传培训和标准解读，指导棉花种植、采收、加工、检验、仓储、贸易等各环节实施好新标准。依据新标准加快完善棉花公证检验规则，确保2024年新棉花季执行新标准。

(责编：孙红丽、陈键)

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