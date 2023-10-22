记者 唐一歌 吴春燕

原标题：中国制造“自信出海”

精心的展位布置、流畅的新品展示、中英文切换的细致讲解……在第134届广交会上，来自全球的采购商、参展商以热烈的对接洽谈，点燃了羊城秋日的激情。创新、高端、智能、绿色的中国制造产品集中亮相，吸引采购商前来咨询洽谈。

在广东中山铁神锁业有限公司展位前，一位来自墨西哥的采购商驻足许久——同一把智能门锁，可以用钥匙、指纹、人脸识别、App远程操作等多种方式打开，他对此非常感兴趣，逐一体验各项功能。“我们在海外拥有2000多家连锁店，去年销售额超过3000万美元。”该公司销售经理李展涛说。

同样满怀信心出海的，还有近年来拉动中国外贸增长的新能源汽车、光伏储能设备等产品。

“哇，这是一辆电动货车！”在江苏苏美达成套设备工程有限公司展位前，几位采购商轮流登上一辆新能源厢式货车的驾驶座，体验车内配置，详询参数信息。该公司国际贸易事业部业务经理徐峰告诉记者：“开展仅半天时间就有许多采购商前来咨询，产品手册发出近200本。”

电动轿车、重载电动卡车、电动巴士、智能充电桩、太阳能背包、便携式户外电源……与上届相比，本届广交会新能源展区规模增幅达172%，更多前沿创新产品亮相。

“这是中国外贸结构提质升级的一个重要表现。”徐峰说，越来越多的国家倡导绿色环保理念，中国新能源汽车产业把握机遇，在国际市场赢得了一席之地。

年设计产能达500亿元的上海起帆电缆股份有限公司，是国内领先的电线电缆生产及销售企业，产品出口全球50余个国家和地区。该公司市场负责人说，得益于共建“一带一路”倡议和广交会这个优质平台，其电缆产品已成功应用于印尼奥比岛镍铁矿项目、孟加拉国达卡电力局水力发电项目等多个国际重点工程，随着不断加强与共建国家的互联互通，产品出口运输将更加方便快捷。

据了解，本届广交会第一期吸引来自共建“一带一路”国家采购商近7万人，较上届同期增长65.2%，为促进共建“一带一路”国家贸易畅通作出贡献。

本届广交会第一期于10月19日闭幕，境外采购商线下到会超10万人，来自全球210个国家和地区，到会人数比第133届同期实现大幅增长。第二期将于10月23日至27日举办，包括家庭用品、礼品及装饰品、建材及家具3大板块15个展区，线下参展企业9674家，其中进口展参展企业202家，来自29个国家和地区。

(责编：孙红丽、陈键)

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