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《网络空间安全科学学报》创刊

2023年10月22日11:40 | 来源：人民网
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人民网北京10月22日电 （记者赵竹青）记者从中国航天系统科学与工程研究院获悉，国内第一本创立于航天机构、着眼网络空间安全学科前沿领域的科技期刊《网络空间安全科学学报》近日正式创刊。

据悉，《网络空间安全科学学报》是由中国航天科技集团有限公司主管，中国航天系统科学与工程研究院主办的学术性期刊，主要刊登网络空间安全相关领域，包括但不限于网络安全、内生安全、密码理论及应用、区块链与安全、人工智能安全等的前沿动态、理论研究、技术创新、成果应用等方面的文章。

学报由中国工程院院士方滨兴担任主编，中国工程院院士沈昌祥担任学术委员会主任，组建了由10余位两院院士组成的学术委员会，委员涵盖网络空间安全相关领域和学科，可为期刊发展提供战略性、前瞻性指导意见。编委会成员涵盖包括全国各高校网络空间安全、计算机等相关学院，科研院所，国家实验室，军队系统，航天单位等80余位专家学者。

“当今时代，网络空间已成为继陆、海、空、天之外的‘第五空间’，没有网络安全就没有国家安全。”方滨兴表示，学报将充分发挥学科引领和带动作用，致力于构建一流学术期刊与一流学科建设互融互促、互为支撑的学术共同体，主动承担推动我国网络空间安全创新发展的重任，为网络强国、航天强国建设提供坚实支撑与服务。

(责编：赵竹青、吕骞)
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