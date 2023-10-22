原标题：沿着总书记的足迹——“追梦中华·闽宁协作谱新篇”2023 海外华文媒体宁夏采访行走进银川、吴忠

10月18日—20日，“追梦中华·闽宁协作谱新篇”2023 海外华文媒体宁夏采访团一行走进银川、吴忠，深入闽宁镇、红寺堡镇弘德村等地采访考察，感受宁夏新发展，记录美丽新宁夏。采访团团长、中国侨联信息传播部部长左志强，采访团副团长、中国侨联办公厅副主任刘红，宁夏回族自治区侨联副主席赵荣，吴忠市市委常委、统战部部长、政法委书记丁建成等参加有关活动。

在银川市永宁县闽宁镇原隆移民村，采访团一行参观考察了闽宁新貌展示中心、禾美电商扶贫车间，全面了解闽宁镇规划建设历史变迁及产业发展情况，实地探访了闽宁电商合作新模式。

采访团成员、埃及《中国周报》社副社长朱新娥感慨道，“走进闽宁新貌展示中心，看见宣传墙上介绍之前的闽宁镇是‘锅里没粮，锅底没柴，缸里没水，身上没衣’的状况。20多年来，闽宁之间协作互助，从单向扶贫到产业对接，从经济援助到社会事业多领域深度合作，形成了独具特色的‘闽宁模式’为宁夏脱贫攻坚提供了不竭动力。”

采访团成员、马来西亚国际华文媒体联盟主席续炳义表示，“走进闽宁镇能够给人一种眼睛一亮的感觉，作为沙漠地区的闽宁镇从无到有、从穷到富，是以闽宁协作为代表的东西协作的缩影，是易地搬迁脱贫的成功典范，是各民族‘共同团结奋斗、共同繁荣发展’的生动写照，是社会主义制度优越性的集中体现，实践证明，只要上下一心持之以恒，在贫穷地区用产业发展经济拉动经济，就一定能够改变面貌，实现乡村振兴质的飞跃。”

在贺兰神国际葡萄酒庄有限公司和宁夏皇蔻酒庄有限公司，采访团一行实地查看酿酒葡萄种植、灌溉、采摘、酿造、贮存等环节。

成立于2017年的皇蔻酒庄，作为一家集酿酒葡萄种植、加工、包装、贮存、销售、酒庄文化旅游及葡萄酒副产物综合利用为一体的农业全产业链现代化企业，发展迅猛，投产三年，皇蔻酒庄的销售额就实现从1295.34万元到3090.31万元的跃升。

《山海情》最后一集中，昔日荒凉的戈壁滩上“冒”出了绿油油的葡萄园，其原型正是由侨商陈德启投资建成的贺兰神国际酒庄。2007年，闽籍侨领陈德启，作为闽商代表来到宁夏。原本想做房地产生意的他，却被银川郊区一望无际的戈壁滩吸引，开启了买地、种葡萄、建酒庄的新事业，酿造出了荣获意大利国际葡萄酒大师五星级葡萄酒称号的“贺兰神”红酒。他的葡萄种植及红酒酿造事业从此也在宁夏这块土地上发展壮大起来，不但为附近的闽宁镇居民提供了几千个工作岗位，解决了大批移民的就业问题，还带动了当地的产业发展，帮助部分农户实现了脱贫致富。

采访团成员、南非非洲时报副总编辑孙想录表示，“在参观了皇寇酒庄和贺兰神酒庄之后，更加深入地了解了宁夏在酿造葡萄酒方面得天独厚的地理环境优势。我长期生活和工作在南非，虽然‘彩虹之国’也是出产葡萄酒的国家，但相比之下，宁夏还有很多的自身优势，特别是看到贺兰神酒庄将曾经看似贫瘠的十万沙土地变成如今绿油油的葡萄种植基地，不仅改善了当地环境，而且创造了许许多多的就业岗位，造福于当地人民，我想每一个人来到这里都会被眼前的景象所震撼到。我也会通过自身的努力将这里的葡萄酒故事传播到海外，让更多的人了解大美宁夏，也期待全世界人民都能喝上宁夏的葡萄酒。”

采访团一行参观考察了弘德农特产品产销厅、移民就业帮扶车间，详细了解脱贫成果巩固、扶贫车间运行等情况。随后，大家来到村民刘克瑞家，感受“搬”来的幸福生活。

采访团成员、《德国侨报》副社长、总编辑刘贵江表示，“弘德村处处展示着移民搬迁后的生活巨变，时时传递着‘共产党好，黄河水甜’的真情实感。红寺堡区的脱贫故事堪称全国易地搬迁的‘微缩盆景’，也是‘闽宁协作’结出的硕果之一。我将用手中的笔和相机，讲好新时代‘闽宁协作’的故事。”

采访团一行还参观考察了中国华侨国际文化交流基地——贺兰山岩画和西夏博物馆及漫葡小镇等地。

(责编：崔元苑、李源)

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