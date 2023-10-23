原标题：工银理财董事长王海璐：资管机构ESG重点做好三个融合

10月22日，工银理财党委书记、董事长王海璐在全球财富管理论坛上提出倡议，面向未来，资管机构ESG重点做好三个融合，从资产端、产品端、服务端三端着力积极贯彻绿色发展理念。

第一，与经济社会发展大局相融合，着力推动资产端的绿色扩容。倡议资管机构加速推动资产结构的绿色调整，以服务经济社会绿色发展为主线，优化资源配置，以市场化的方式为绿色产业发展提供高质量的资金支持。同时，持续推动完善绿色金融、可持续金融的规则互通、标准互认，强化信息披露要求，进一步畅通国内外机构投资者参与ESG投资的路径。

第二，与居民财富管理需求相融合，着力推动产品端的绿色创新。建议资管机构以深入推进可持续发展为机遇，强化产品端的绿色创新，开发更多适销对路的理财产品。同时持续加大对投资者的陪伴，逐步提高ESG产品的理解和接受度，进一步平衡ESG投资长期回报与短期收益之间的阶段性矛盾，推动更多的自然财富、生态财富转化为社会财富、经济财富。

第三，与新一轮科技革命相融合，着力推动服务端的绿色升级。据工银理财的统计，目前通过线上方式购买理财产品的客户已经达到了98.37%，其中通过手机银行的占比接近90%。为此，建议资管机构持续推动ESG理念和金融科技的深度融合，打造数字化、智能化的绿色金融服务系统。

王海璐介绍说，工商银行是绿色发展坚定的支持者，2022年明晟ESG评级提升为“A”，今年上半年绿色贷款余额突破5万亿元。工银理财作为工商银行的全资子公司，在集团指导下开展了一系列工作。

一是坚持顶层设计，持续优化ESG治理架构。工银理财将社会责任全面融入发展战略和经营管理之中，成立绿色金融委员会，在绩效考评中增加服务实体指标权重，聚焦低碳转型推进理财产品与服务创新，先后获评“社会责任金牛奖”“ESG践行50·责任理财公司”“最佳绿色资管理财公司”等行业重要荣誉，持续将ESG打造成为工银理财的特色品牌和专业优势。

二是坚持深度投研，积极践行ESG投资理念。强化绿色金融前瞻研究，深入研究碳达峰碳中和“1+N”政策体系，把握绿色金融及ESG投资总体方向，持续扩大绿色债券、基金、权益投资范围，引导理财资金支持清洁能源、绿色交通、生态保护、节能环保、环境治理等领域，积极把握碳中和专项债、海洋保护专项债、新能源类公募REITs等投资价值，为绿色低碳产业发展引入更多长期稳定资金。

三是坚持底线思维，全面强化ESG风险管理。认真贯彻落实集团行业投融资政策，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决执行“环保一票否决制”，从严制定准入标准和风控措施，切实提升环境与气候风险防控能力，促进长期可持续发展。

四是坚持以人为本，高度重视ESG文化引导。持续加强信息披露与利益相关方沟通，通过形式多样的投资者陪伴工作，引导长期投资、价值投资，成立以来已为投资者创造收益超过2000亿元。同时，将ESG融入公司文化基因，打造“勤勉、专业、规范、互信、协作、高效”的投研文化，优化内部人才培养体系，开展了一系列公益服务、助力慈善的活动，进一步提升ESG软实力。

(责编：董童、李源)

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