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 泸州老窖：沿丝路传递中国酒香 共商“一带一路”新机遇

2023年10月23日09:57 | 来源：人民日报客户端
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原标题：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举行 泸州老窖沿丝路传递中国酒香

10月17日至18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。泸州老窖集团及股份公司党委书记、董事长刘淼作为中国企业家代表应邀参加论坛开幕式，与中外企业家共赴“一带一路”十年之约，共商“一带一路”新机遇。

过去10年间，共建“一带一路”倡议通过“共商、共建、共享”原则增强各国发展动能，推动经济全球化不断向前，合作硕果累累。10年来，“一带一路”合作从亚欧大陆延伸到非洲和拉美，150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，举办3届“一带一路”国际合作高峰论坛，成立了20多个专业领域多边合作平台。

刘淼（中）参加10月17日“一带一路”企业家大会

刘淼（中）参加10月17日“一带一路”企业家大会

本届高峰论坛包括开幕式、企业家大会、高级别论坛、专题论坛等活动。在17日举办的“一带一路”企业家大会上，中外嘉宾进行了广泛深入的交流，达成一系列共识，并发布了“坚持开放合作、深化互联互通、坚持绿色发展、推进数字经济合作、坚持合规经营和履行社会责任”的企业家大会北京宣言。

作为在明清36家酿酒作坊群基础上发展起来的国有大型骨干酿酒企业，泸州老窖多年来始终致力于酿造高品质白酒，提倡美好健康生活。其积极参与共建“一带一路”，与各国开展贸易合作，进行海外市场拓展。截至目前，其销售网络已覆盖包括“一带一路”共建国家在内的70多个国家和地区，在23个“一带一路”共建国家（地区）建立了经销网络。

同时，泸州老窖一直致力于在“一带一路”共建国家推动开展中国文化交流和传播活动，以美酒架设了贸易畅通、文化相通之桥。以中国白酒为纽带，其在文化、艺术、体育等多领域开展交流互动活动，连续举办国际诗酒文化大会、“让世界品味中国”全球文化之旅、民族舞剧《孔子》《李白》全球巡演等文化活动，还签约澳网、牵手足球世界杯，以世界通用的语言传播中国文化，促进中外文化交流。2023年5月，“泸州老窖·国窖1573研究院国际化发展研究中心”在香港揭牌。作为该品牌海外战略智库平台，国际化发展研究中心未来将开展系列战略性、前沿性、专业性等多维度重大课题研究，为泸州老窖和中国白酒国际化提供战略支撑、智力支持，推动成果转移转化和行业共享，助力中国白酒产业实现高质量、可持续发展。

举杯丝路共酒香，十年扬帆再起航。展望未来，共建“一带一路”的前景更加值得期待。泸州老窖将一如既往地心怀“让世界品味中国”的梦想，秉持“文化同源、标准同订、市场同拓、规则同守、危难同渡”的“五同”理念，携手更多中国名酒企业，将中国白酒与中国文化一同带到海外，为推进高质量共建“一带一路”做出更大贡献。

(责编：曹淼、李源)
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