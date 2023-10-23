人民网北京10月23日电 （记者李栋）据农业农村部农情调度，截至10月22日，全国秋粮已收81.3%，秋粮大头已丰收到手。

23日，在国务院新闻办公室举行的2023年前三季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，从专家田间测产，各地实打实收的情况看，全国绝大部分省份呈增产态势。“个别省份因灾减产，但增产省份的数量明显比减产的多，算大账今年秋粮是增产年份。”

秋粮增产，得益于种植面积增加、大面积单产提升效果初显、天气情况有利于农业生产等多方面因素。

秋粮面积增加，奠定了增产的基础。“今年秋粮面积连续第4年增加。”潘文博介绍，以高产作物玉米为例，今年种植面积预计增加1300多万亩。据农情调度，预计今年秋粮面积13.1亿亩，比上年增加700多万亩。

大面积单产提升效果初显，是秋粮增产的关键。“梳理总结这些年粮食生产的经验，面积增加的空间越来越小，但是单产提升潜力很大。”在潘文博看来，在国际上，与主产国相比，我国的玉米、大豆单产还有不小差距。在国内，同一生态区单产也有差距，而且专家试验田的产量与农户大田产量更有差距。“差距就是潜力，差距就是工作的努力方向。”

据介绍，今年年初，农业农村部启动了粮油等主要作物大面积单产提升行动。“今年重点在200个玉米大县、100个大豆大县整建制推进单产提升，从耕种管收、地种药肥全环节找差距，拿出综合性解决方案。”潘文博表示，今年，重点关注了玉米大豆的种植密度问题，“首先选育耐密品种，配套高性能的播种机，通过精准水肥调控，及时病虫防控，加上中后期大面积实施的秋粮‘一喷多促’，叠加中央财政24亿元支持推广这一措施，单产提升效果十分明显。”

粮食丰收，是人努力天帮忙的综合结果。“今年的天气总体是帮忙的。”在潘文博看来，虽然局部灾害较重，但多数主产区雨水调和、光热充足，利于作物的生长发育，也利于产量的形成。

今年粮食生产遭遇了黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等灾害影响，全年粮食产量能否实现1.3万亿斤的目标？

“从目前掌握情况看，秋粮增产完全可以实现‘以秋补夏’，夏粮、早稻、秋粮这三季算下来，全年粮食产量有望再创历史新高，可以实现全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上的预期目标。”潘文博说，这些年来，我国粮食连年丰收，库存相对充裕，粮食稳定安全供给有充分保障。

(责编：罗知之、高雷)

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