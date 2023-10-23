首个矿区自动驾驶出海项目签约
2023年10月23日15:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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近日，泰国最大的综合性企业SCG（泰国暹罗水泥集团）、泰国最大电信运营商AIS、华为、中科慧拓、宇通5家中泰企业在泰国完成合作协议签约，泰国首个5G+自动驾驶智慧绿色矿山建设刷新“进度条”，实现中国矿区自动驾驶首个出海项目落地。
据了解，中科慧拓首批改造完成的纯电无人宽体车，预计将在2024年1月前后进入泰国SCG位于沙拉武里府的水泥矿区，助力建设绿色、智能、高效、安全的新型矿山。以中科慧拓为代表的中国矿山自动驾驶企业，将持续与泰国及“一带一路”共建国家探索并开展更广泛、深入的合作，加速中国技术方案出海落地，共建能源领域合作高质量发展。（立风）
(责编：董童、李源)
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