人民网北京10月23日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，为加快建设全国统一大市场、构建新发展格局、优化消费环境，市场监管总局近日印发《市场监督管理投诉信息公示暂行规则》，上线全国12315消费投诉信息公示平台，部署全国市场监管部门开展消费投诉公示。

市场监管总局相关负责人表示，信息不对称一直是制约居民消费扩大的痛点之一，消费者购物前都希望查一查商家以往被投诉的情况，了解一下商家解决消费纠纷的情况，为此，市场监管部门主动公开处理消费者投诉的相关政府信息，让消费者明明白白消费，让经营者诚信守法经营。

上述负责人表示，通过一个平台集中公示各地消费者对各类经营者的投诉，可以有效减少消费市场信息不对称，更好保障消费者知情权和选择权，更好发挥市场配置资源的决定性作用，引导广大经营者更好落实消费维权主体责任，促进全国商品和服务市场高水平统一、高标准建设，是坚持人民立场、践行群众路线与超大规模市场监管有机结合的生动实践。

据他介绍，通过晒出消费者评价、汇聚实时大数据，可以一体推进法治监管、信用监管和智慧监管，以公开促公正、化压力为动力。去年11月以来，市场监管总局在吉林、上海、浙江、广东、四川、新疆6省区市开展了消费投诉信息公示的试点，试点地区的消费环境透明度、经营者诚信度、消费者满意度得到了提升，更多消费纠纷化解在源头和萌芽。

据悉，在开展消费投诉公示的同时，市场监管部门还统筹优化了消费环境和营商环境。公示平台专门创设“企业服务”功能，为企业提供以往被投诉情况，通过12315数据赋能，帮助企业有针对性地改进经营行为、减轻合规成本，企业通过电子营业执照即可登录平台。

上述负责人表示，消费投诉公示不是简单的“黑名单”，投诉数量也不能简单等同于质量优劣或者服务好坏；市场占有率高的经营者发生消费纠纷的情况往往也较多，与投诉数量相比，也需要关注经营者对待消费者的态度、处理投诉的诚意、自身改进的情况。

(责编：申佳平、高雷)

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