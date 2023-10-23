今年我国秋粮总体呈增产态势
新华社北京10月23日电（记者于文静、王聿昊）今年我国秋粮面积稳中有增，除局部受灾外，大部分地区光温水匹配较好，总体呈增产态势。全年粮食产量有望再创历史新高，连续9年保持在1.3万亿斤以上。
这是记者从23日国新办举行的新闻发布会上了解到的消息。
据农业农村部农情调度，截至10月22日，全国秋粮已收81.3%。“从专家田间测产，各地实打实收的情况看，全国绝大部分省份是增产的，个别省份因灾减产，有增有减，增的明显比减的多，算大账今年秋粮是增产年份。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说。
据潘文博介绍，今年秋粮面积增加，奠定了秋粮增产基础。预计今年秋粮面积13.1亿亩，比上年增加了700多万亩。其中有的是经济作物改种粮食，有的是间套复种提高复种指数，有的是整改复耕，有的是增水增地种粮。“今年高产作物玉米面积增加也比较多，预计增加1300多万亩，相应的杂粮杂豆等低产作物的面积就减了，这两类作物亩产相差500斤左右。”
同时，大面积单产提升效果初显。年初农业农村部启动粮油等主要作物大面积单产提升行动。今年重点在200个玉米大县、100个大豆大县整建制推进单产提升，从耕种管收、地种药肥全环节找差距，采取综合性解决方案。
据介绍，各地农业农村部门重点抓好玉米大豆的种植密度问题，选育耐密品种，配套高性能播种机，精准水肥调控，及时病虫防控，加上中后期大面积实施了秋粮“一喷多促”，单产提升的效果明显。
“专家测算，300个重点县单产提升对粮食丰收的贡献率达到了73%，这有效地对冲了洪涝、干旱等灾害对粮食生产的影响。”潘文博说，今年的天气总体是帮忙的，虽然局部灾害较重，但多数主产区雨水调和、光热充足，利于作物的生长发育和产量形成。
目前，北方秋收进入扫尾阶段，南方晚稻、晚秋作物还没有大面积收获。农业农村部将指导各地根据作物成熟时间调度好机具，抢时抢晴收获，及时烘干晾晒，确保颗粒归仓。
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