新华社北京10月23日电（记者戴小河、雷肖霄）记者23日从中国海油获悉，公司在鄂尔多斯盆地东缘2000米地层发现千亿方深煤层气田——神府深煤层大气田，探明地质储量超1100亿立方米。

中国海油勘探副总师徐长贵说，神府深煤层大气田的发现展示了鄂尔多斯盆地东缘深部煤层气勘探开发的广阔前景，对我国类似盆地资源勘探和非常规油气增储上产具有重要指导意义。

神府深煤层大气田位于陕西省榆林市，地处鄂尔多斯盆地东缘，煤层主要埋深2000米左右，单层厚度在6.2米至23.3米之间，吨煤平均含气量达15立方米。中国海油目前在该区域共部署了超100口探井，单井最高日产量达26000立方米。

煤层气是指储存于煤层中的天然气，业内通常将埋深超过1500米的煤层气称为深部煤层气。一直以来，我国煤层气勘探开发大多集中在埋深小于1000米的浅煤层。

针对深部煤层气增产难题，中国海油因地制宜开展技术攻关，在常规煤层气勘探开发基础上转变思路，运用超大规模压裂技术，不断优化压裂与排采工艺，总结形成适用于神府区块的深煤层开发技术体系，仅用一年半时间，就成功发现了地质储量超千亿方的深煤层气田。

神府深煤层大气田是中国海油继山西临兴气田后发现的第二个千亿方大气田。近年来，中国海油在陆上非常规油气领域寻找战略接替资源，大力推进地质工程一体化和勘探开发一体化，加大关键核心技术攻关，持续深化地质气藏认识、优化配产方案，高效推动非常规油气增储上产。

中国海油首席执行官周心怀表示，该发现为中国海油建设陆上万亿方大气区打下坚实基础，中国海油将秉承“海陆并进、向气倾斜”的战略部署，持续加大陆上非常规天然气勘探开发力度，推动非常规天然气储产量不断实现新突破，为保障国家能源安全贡献力量。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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