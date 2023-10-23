新华社北京10月23日电 题：为与会各方提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇——第六届中国国际进口博览会看点前瞻

新华社记者谢希瑶、周蕊

第六届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海全面线下举办，国务院新闻办公室10月23日举行新闻发布会介绍有关情况。

“已有超过3400家参展商和39.4万名专业观众注册报名，全面恢复到疫情前水平”“百余名世界500强和行业龙头企业全球总部高管已确认来华参加进博会，规模创新高”“展览面积约36.7万平方米，参展的世界500强和行业龙头企业数达289家，均超过之前历届水平”……

商务部副部长盛秋平在发布会上介绍，目前第六届进博会各项筹备工作已基本就绪。我们将与各方密切配合，全力以赴打造一届高标准、高质量、高水平的全球经贸盛会，为与会各方提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，凝聚合力，共促发展。

国家展充分展示各方开放合作意愿——

盛秋平说，本届进博会预计将迎来154个国家、地区和国际组织的来宾；已有69个国家和3个国际组织确认将参加国家展；洪都拉斯、哈萨克斯坦、塞尔维亚、南非、越南等5国担任主宾国；中国馆增至2500平方米，规模为历届之最；以“中国式现代化新成就为世界提供新机遇”为主题，设立“中国自由贸易试验区建设十周年成就展”。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，共建国家参展情况受到关注。中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，国家展的72个参展方中共有64个共建国家。截至目前，共建国家已有超过1500家企业签约第六届进博会企业展，总展览面积近8万平方米，面积较上届增长约30%。

据介绍，对于共建国家中的最不发达国家，进博会通过提供部分免费展位、搭建补贴和展品留购税收优惠政策等方式，推动当地特色产品进入中国市场。

企业展质效显著提升——

企业展是历届进博会的重头戏。盛秋平介绍，本届进博会能源低碳、人工智能等科技前沿类展览专区以及生活消费类题材展览面积增长30%，超过400项新产品、新技术、新服务将集中展示。全球十五大整车品牌、十大工业电气企业、十大医疗器械企业、三大矿业巨头、四大粮商、五大船运公司等均已确认参展。

孙成海说，与往届相比，今年企业展规模以及世界500强和行业龙头企业的数量都创了历史新高。此外，还有70余家境外组展机构组织约1500家中小企业参展，参展面积4.6万平方米，中小企业参展数量和面积较上届增长近四成。

盛秋平说，前五届进博会展示超过2000项代表性首发新产品、新技术、新服务，累计意向成交额近3500亿美元，助力稳住外贸外资基本盘。今年将组织322家进博会展商走进地方，有力促进“展商变投资商”。

虹桥论坛“开放”主题更加鲜明——

“今年，虹桥论坛将继续聚焦全球开放和经济热点议题，为经济全球化、全球开放合作凝聚更多共识。”盛秋平说。

今年虹桥论坛以“携手促发展 开放赢未来”为主题，将举办开幕式及“投资中国年”峰会等重要活动，分专题举行外资企业圆桌会，发布《世界开放报告2023》及最新世界开放指数。坚持高标准推进，精心组织22场分论坛，全球政商学研界300余位重量级发言嘉宾将出席。

孙成海介绍，论坛紧扣时代热点，设置产业链供应链韧性、数字经济、绿色发展、智能科技、国际标准合作、全球经贸治理等热点议题。国际参与面更广，联合国贸发会议、世界知识产权组织、国际劳工组织等知名国际组织参与主办分论坛。

持续提升展客商便利度、舒适度、满意度——

据介绍，本届进博会配套现场活动已排期124场，涵盖政策解读、贸易对接、投资促进、研究发布等类别。人文交流活动参与国别、省份及展台数量均创新高。

“这次进博会更加突出智慧和绿色特点。”上海市副市长华源介绍，将充分运用大数据、人工智能等科技手段，优化在电子证件、客流引导、展馆运营管理等方面的应用。推进绿色搭建与出行，持续打造绿色进博、零碳进博、零塑进博。

上海市商务委员会主任朱民说，进一步完善服务保障措施，持续提升展客商便利度、舒适度、满意度。展品入境更加便利，海关出台17条通关便利措施，涵盖参展准入、展品通关、展后处置全流程。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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