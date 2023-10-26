原标题：技术创新 标法助力 共促乳品高质量发展——国家技术标准创新基地（乳业）2023年度大会在京召开

标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家基础性制度的重要方面。党和国家高度重视标准化工作，以高标准助力高技术创新，促进高水平开放，引领高质量发展。《国家标准化发展纲要》等政策文件，对国家技术标准创新基地在标准化发展中的作用提出了具体要求。

10月25日，国家技术标准创新基地（乳业）（以下简称“乳业创新基地”）2023年度大会暨第三届技术研讨会开幕式在北京召开，本次会议以“技术创新 标法助力 共促乳品高质量发展”为主题，搭建行业交流平台，深入展开技术探讨，梳理行业高质量发展脉络，展现了全行业砥砺前行的决心。

会议由乳业创新基地秘书处承担单位蒙牛集团举办，中国科学院邓子新院士，中国工程院沈建忠院士、任发政院士，国家市场监督管理总局食品生产司马纯良司长、国家卫生健康委食品司史根生二级巡视员、工业和信息化部消费品司孙璐副处长、内蒙古自治区市场监督管理局冯晔二级巡视员、农业农村部食物与营养发展研究所王加启所长，中国乳制品工业协会刘超副理事长兼常务副秘书长、中国食品发酵工业研究院郭新光副院长、中国营养保健食品协会张中朋秘书长等出席大会开幕式。蒙牛集团卢敏放总裁、杨志刚副总裁、温永平副总裁参加了会议。

政策引领、标法引导 指明行业高质量发展之路

马纯良表示，党中央、国务院高度重视乳业发展，近年来围绕奶业振兴和乳制品质量安全提升等，从体制机制、法律法规、产业规划、监督管理等方面采取了一系列重大举措，取得了阶段性成果。他强调，行业应始终牢记“奶以安为要”，落实企业主体责任，并对行业和乳业创新基地在完善法规标准体系建设等方面提出要求。

史根生在致辞中表示，乳制品行业是健康中国不可或缺的产业，是食品安全和营养健康的代表性产业。他从构建最严谨的标准体系、发展营养健康标准体系和践行“大食物观”等方面对行业和乳业创新基地提出了要求与期望，希望为健康中国建设以及食品安全战略实施贡献行业力量。

孙璐表示，近年来乳制品消费稳步增长，行业发展迸发出强大的发展生机和活力，取得积极的发展成效。他强调，作为世界乳业的重要参与者，增品种、提品质、创品牌仍是当下行业的重要任务，并从创新引领、数字化发展、绿色低碳发展等方面为行业发展指明了方向，对乳业创新基地提出了工作要求。

冯晔表示，乳业创新基地一直秉承标准创新引领，致力于带动乳业及全产业链生态高质量发展，在培育我国乳业领域的国际竞争新优势、助力乳业技术标准创新水平走向国际化等方面发挥了显著作用。他希望，乳业创新基地未来通过进一步优化工作机制，在不断提升乳品品质、创新乳品技术、完善乳品标法体系等方面贡献力量与智慧。

卢敏放总结了乳业创新基地自筹建运行5年以来，在乳业标准化方面开展的工作。他结合国内外乳业发展现状，指出中国乳制品行业应积极探讨转型发展，应以“大食物观”为指导，加强基础研究和战略性研究，促使乳制品产品结构组成调整；同时，应以“双碳”战略为导向，积极履行社会责任，推动行业绿色发展。卢敏放表示，乳业创新基地将通过整合资源，加强技术标准和创新互动发展，推动自主创新和绿色发展，共促行业高质量发展。

专家建言、行业研讨 共商行业未来之路

乳业创新基地自筹建至今，始终重视专家的力量，汇聚了包含7位院士在内的13名顶级专家组成的咨询委员会，对乳业创新基地和行业的发展建言献策，充分发挥平台作用，“开放、合作、创新、共享”——共商行业未来之路。

专家指出，“大食物观”给乳制品及整个食品行业指明了未来发展之路。合成生物学为发展“大食物观”带来新选择，将有助于发展更营养美味、更安全可持续的未来食品。邓子新院士在开幕式上带来“模拟和重塑微生物代谢秘诀的合成生物学创新之路”的专题报告，详细介绍了合成生物学在大健康产业创新研发的前景，为乳制品行业践行“大食物观”指明创新发展之路。

王加启在开幕式上带来“牛奶品质研究进展”的专题报告，他提出牛奶具有基础营养与活性营养双重营养功能的科学理念，报告从我国乳业现状和未来方向出发，倡导行业建立乳业优质发展的科学理念，应在科技创新上下功夫，持续实施国家优质乳工程，进一步提升我国奶业核心竞争力，提振消费信心。

会议同期举办营养健康与标法、质量提升、绿色低碳及特殊食品四个专题会议，研究讨论近40个议题。同时，会议邀请国家卫生健康委、国家市场监督管理总局等主管部委领导；国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、生态环境部环境标准研究所、中国疾病预防控制中心营养与健康所、国家食品安全风险评估中心、中国中医科学院中药研究所、中国轻工业联合会、中国包装联合会、中国乳制品工业协会、中国标准化研究院、中国食品发酵工业研究院、中国农业科学院、中国农业大学、东北农业大学、中轻食品工业管理中心的专家及相关企业专家，解读标准法规及政策，展示研究成果，分享先进实践案例，洞察发展趋势，共议乳品高质量发展。

创新发展、示范引领 第二届“金鬲项目”成果发布

为进一步落实《国家标准化发展纲要》《质量强国建设纲要》等文件精神，贯彻落实创新驱动发展战略，推进中国乳业的创新及发展，乳业创新基地始终重视标准化与科技创新互动发展，推动创新成果转化标准和推广应用。乳业创新基地组织开展了第二届“金鬲项目”甄选活动，经三轮评审筛选出26个项目获评“金鬲项目”，并在会议期间揭晓评选结果与展示推广。

本次会议于10月25日至26日举办，得到中国乳制品工业协会、中国营养保健食品协会、中国食品发酵工业研究院、全国食品工业标准化技术委员会（SAC/TC64）、全国食品质量控制与管理标准化技术委员会（SAC/TC313）、全国食品营养健康管理标准化工作组（SAC/SWG25）、全国碳排放管理标准化技术委员会（SAC/TC548）、全国环境管理标准化技术委员会（SAC/TC207）等单位的支持与指导。来自乳业创新基地共建单位、行业协会、研究单位、标准化组织、乳制品加工及上下游产业链的专家和代表近500人参加会议。

据悉，国家技术标准创新基地（乳业）是由国务院国有资产监督管理委员会推荐，国家标准化管理委员会批准成立运行，是我国乳制品行业标准化工作体系的重要组成部分，是乳制品行业落实《国家标准化发展纲要》的重要平台。

未来，乳业创新基地将通过有效资源整合，围绕乳制品行业全类型标准和标准化全生命周期，创新标准化与科技创新互动发展方式、创新标准实施应用方式、创新国内国际标准化工作同步推进。通过塑造乳制品行业新的标准化工作格局，加快构建推动高质量发展的标准体系，助力行业高技术创新，引领行业高质量发展，进而更好地为健康中国战略、质量强国建设、智能制造规划和“双碳”战略等贡献行业力量。（菲菲）

(责编：曹淼、李源)

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