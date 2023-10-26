原标题：邮储银行积极开展金融知识教育宣传，传递金融温暖能量

近期，中国邮政储蓄银行在全行范围内组织开展2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动，通过形式多样、内容丰富的宣传活动，帮助消费者提升金融素养、增强金融安全意识，展现金融消费者权益保护新担当、新气象。

网点“主阵地”亮点纷呈

邮储银行利用点多面广、网点下沉的优势，将基层营业网点作为宣传“主阵地”，总行统一部署全行营业网点开展海报口号上屏、教育宣传材料上架、金融知识宣传片上映“三个上”宣传活动，在全国近4万个营业网点营造良好的宣传氛围。

各地营业网点还开展了形式丰富、亮点纷呈的厅堂宣传教育活动。江苏省分行组织辖内网点开展“一分钟宣教”，向客户讲解防范电信诈骗、反洗钱、反假币、存款保险及征信安全等金融知识。辽宁省鞍山市中华路支行邀请烈士山小学学生到支行开展开学“金融第一课”活动，播放金融百科系列动画，激发青少年金融知识学习兴趣。浙江省衢州市分行营业部举办金融知识沙龙，结合不同群体的金融需求，普及保险、基金、理财等金融知识。

多方联动提升宣教影响力

为提升宣教影响力，邮储银行各级机构积极与相关单位开展合作，吸引不同领域的消费者群体参加宣传活动，形成了多方联动、共同发力的宣传态势。

广东省分行和中国邮政集团有限公司广东省分公司、中邮人寿保险股份有限公司广东省分公司、中邮消费金融有限公司共同开展“汇聚金融力量 共创美好生活”主题宣传，开展现场答疑解惑、宣讲介绍等活动。重庆分行联合重庆市公安局经侦总队、重庆市反诈骗中心和江北区反诈骗中心，借助专家力量开展“反诈宣传进万家”主题活动，让经验丰富的专家把反假币、防诈骗方法传授给公众。福建省分行联合福州大学、中国移动通信集团福建有限公司共同主办“同心反诈 守护万家 全民反诈 你我同行”主题晚会，以真实案例提升公众风险防范意识。

“五进入”助力教育宣传走深走实

邮储银行积极开展“五进入”(金融知识进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈)集中教育宣传活动，助力宣教活动走深走实。同时，以“五进入”活动为契机，在全行范围开展“金融知识进乡村——邮你乡伴”专项宣传，将金融知识宣传资源向边远地区、少数民族聚集地区倾斜，打通金融知识宣传“最后一公里”。

吉林省分行走进吉林省长春市双阳区鹿乡镇育民村，举行“农村金融教育示范基地”揭牌仪式，并通过设立金融知识宣传栏、宣传墙、打卡屋等方式向农民朋友宣传金融知识。河北省分行组织辖内机构深入全省700余个乡村，开展“金融知识进乡村——邮你乡伴”活动，触及村民超114万人次。山西省太原市坞城路支行联合社区开展“金融知识进社区”活动，为居民讲解防范电信诈骗、抵制非法集资等知识。深圳分行成立宣教志愿者团队，走进学校开展青少年财商小课堂，帮助孩子们从小培养财商意识。北京分行组织辖内机构为北京德绩信息科技有限公司等企业员工介绍理财保险、防电信诈骗等金融知识。宁夏回族自治区银川市阅海万家支行、西城区支行走进周边商圈，向商户讲解征信知识，警惕非法集资。

下一步，邮储银行将继续发挥自身点多面广、网点下沉的优势，推进金融知识传播更广更深，同时加强对老年人、新市民等群体的金融知识宣传教育力度，满足不同群体的差异化金融服务需求，以实际行动践行金融为民，传递更多金融温暖力量。

(责编：董童、李源)

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