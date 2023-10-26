人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高燃分享！一起回顾中国载人航天20年“名场面”

2023年10月26日09:53 | 来源：央视新闻客户端
小字号

(责编：赵光霞、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国光伏企业：加强科技创新 助力全球能源转型
　　实现碳达峰、碳中和是中国向世界作出的承诺。在这过程中，可再生能源是助力实现碳达峰、碳中和目标的有效途径。…
人文交流助力民心相通 中拉奏响“美美与共”华彩乐章
　　 丝路绵延连山海，与时偕行聚人心。2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美是“一带一路”建设不可或缺的重要参与方。日前，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动实地走访阿根廷、乌拉圭、智利3个国家，对“一带一路”建设“五通”举措及新领域合作取得的丰硕成果进行了系列报道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部