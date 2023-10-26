前三季度全国城镇新增就业1022万人
2023年10月26日10:21 | 来源：新华社
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10月26日
人力资源社会保障部召开2023年三季度新闻发布会
人力资源社会保障部新闻发言人陈峰介绍
前三季度全国城镇新增就业1022万人
9月份城镇调查失业率5%
截至9月末，脱贫人口务工规模3297万人
三季度就业形势保持总体稳定
今年以来，我国延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率
稳岗返还、一次性扩岗补助等政策
前三季度为企业减负1419亿元
向企业和劳动者发放就业补助资金809亿元
政策红利持续转化为企业发展实效
为稳定就业提供有力支撑
陈峰表示，下一步人社部门将继续推进就业政策落实
开展金秋招聘月等公共就业服务活动等
突出抓好高校毕业生等青年就业
稳定农民工特别是脱贫人口务工规模
做好失业人员和困难人员就业工作
记者：姜琳
编辑：郭宝江
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：赵光霞、赵欣悦)
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