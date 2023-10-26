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前三季度全国城镇新增就业1022万人

2023年10月26日10:21 | 来源：新华社
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10月26日

人力资源社会保障部召开2023年三季度新闻发布会

人力资源社会保障部新闻发言人陈峰介绍

前三季度全国城镇新增就业1022万人

9月份城镇调查失业率5%

截至9月末，脱贫人口务工规模3297万人

三季度就业形势保持总体稳定

今年以来，我国延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率

稳岗返还、一次性扩岗补助等政策

前三季度为企业减负1419亿元

向企业和劳动者发放就业补助资金809亿元

政策红利持续转化为企业发展实效

为稳定就业提供有力支撑

陈峰表示，下一步人社部门将继续推进就业政策落实

开展金秋招聘月等公共就业服务活动等

突出抓好高校毕业生等青年就业

稳定农民工特别是脱贫人口务工规模

做好失业人员和困难人员就业工作

记者：姜琳

编辑：郭宝江

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：赵光霞、赵欣悦)
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