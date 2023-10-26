原标题：新华三获上海市科学技术进步奖一等奖

近日，紫光股份旗下新华三集团联合复旦大学、同济大学、中国科学技术大学等多所高等院校共同研发的“虚拟现实(VR)的云边端协同视频传输关键技术及应用”荣获上海市科学技术进步奖一等奖。这一荣誉不仅是对新华三在虚拟现实网络传输关键技术领域做出卓越贡献的肯定，更是对新华三产学研合作创新成果的高度认可。

随着混合现实技术的不断成熟，现有网络无法满足VR的大计算量、大数据量、低延时、高可靠等需求，极大限制了虚拟现实(VR)在国民经济重点领域中的应用。新华三集团“虚拟现实(VR)的云边端协同视频传输关键技术及应用”围绕VR的云边端协同计算与缓存、VR视频边端协同组播技术、VR的软件定义异构融合传输交换技术、和面向VR的场景感知编码技术四个方面展开技术攻关。依托新华三5G小站，为超高流量密度、超高数据连接密度等应用场景提供覆盖补充，突破超高清视频传输中无线通信的关键技术瓶颈，实现了虚拟现实视频传输的高效、稳定和低延迟。

本项目协同复旦大学、同济大学、中国科学技术大学等多所院校，项目取得发明专利60项，其中PCT 4项；参与编撰2部标准，发表论文96篇，其中SCI论文75篇，3篇全球高被引和最佳论文。同时，项目成果得到了美国科学院院士Vincent Poor、加拿大两院院士沈学民等积极评价。

本次项目成果已在新华三路由器、无线等多款产品中推广应用，为VR视频的高可靠实时通信提供了重要的技术保障，大大加强了中国企业在VR产业的技术储备，为中国构筑世界级VR产业发展高地打下了坚实的基础。

深耕行业数十年，新华三始终坚持以技术创新为核心引擎，对科技研发高度重视和持续投入，先后获得国家高新技术企业、国家科学技术进步奖、国家知识产权示范企业、浙江省科学技术进步一等奖等殊荣。

未来，新华三集团将秉承“精耕务实，为时代赋智慧”的理念，整合各方优势资源，通过产学研创新合作机制，提升协同创新水平，以更高的科技创新力度及研发投入，持续推动技术创新和应用落地，为数字中国与新型工业化贡献数智之力。

(责编：曹淼、李源)

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