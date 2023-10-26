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滴滴助老深入社区 2023年老年智慧出行志愿服务行动启动

2023年10月26日13:20 | 来源：央广网
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原标题：滴滴助老深入社区 23年老年智慧出行志愿服务行动启动

　　10月25日，在全国老龄办、中国老龄协会支持下，滴滴联合中国老年学和老年医学学会、中国老龄事业发展基金会，在宋庆龄同志故居召开“2023年老年智慧出行志愿服务行动”启动仪式，交通运输部运输服务司副司长宣登殿、中国老龄协会宣传部副主任岳琳琳等相关领导出席。

　　2023年10月-12月，“2023年老年智慧出行志愿服务行动”将联合北京、上海、广州、天津、重庆、长春6个城市的老龄部门，举办智能手机培训活动，帮助至少12万老年人学习使用智能手机，并为2.7万老年人提供1次免费打车体验服务，同时，向上述城市的老年友好型社区捐赠3000个智慧出行定位标识牌，帮助老年人精准定位，方便老年人就近打车。

　　中国老年学和老年医学学会副会长姚远介绍，老年智慧出行志愿服务行动聚焦老年人智慧出行中的“急、难、愁、盼”问题，通过多种举措为老年人提供安全、便捷的出行服务，助力老人跨越“数字鸿沟”。

　　自2020年底成立“老年人打车”专项以来，在主管部门指导下，滴滴先后上线滴滴老年版小程序、老年人电话叫车热线400-688-1700、滴滴App“助老打车”入口、积极接入各地95128电话叫车热线。截至2023年9月30日，已累计为385万老人提供超1亿次出行服务，累计服务里程超8亿公里。作为本次活动的联合发起方，滴滴将继续秉持“科技有爱、以人为本”的理念，发挥科技企业能力优势，积极承担企业社会责任，让老年用户畅享数字时代便利。

(责编：曹淼、李源)
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