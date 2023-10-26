原标题：菜鸟双11总指挥：不是为卷而卷，消费者和商家都需要好服务

早前曝光的菜鸟集团与淘天集团的物流联合保障措施显示，今年双11，双方继续上演“亲兄弟上阵”，大幅度提升物流体验，国内半日达、国际五日达成为今年的优质旗舰服务。有评论就认为，菜鸟不仅在国内“卷”服务品质，也“卷”向了国际。

面对菜鸟很“卷”的声音，10月26日，菜鸟集团副总裁、双11总指挥李武昌回应称，菜鸟不是为了卷而卷，而是基于消费者和商家需要，以及国内和国际的物流能力建设，不断提升服务标准。

更快、更好、更优和更绿是今年双11物流的四大显著特征。时效更快、质量更好，消费者收货会更爽。据介绍，在内地，菜鸟仓和菜鸟速递组成的菜鸟仓配一体供应链服务，让物流时效大幅度提升，通过对预售包裹提前处理下沉到快递网点，实现更大规模的半日送达。菜鸟速递将继续把送货上门作为标配，同时菜鸟驿站继续在全国核心城市提供按需上门服务。

在中国港澳台地区，菜鸟为天猫淘宝海外消费者提供包邮、包退、部分地区包税等服务；在海外市场，菜鸟为速卖通提供英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国等多个国家“5日达”国际快递快线服务，为天猫淘宝海外消费者提供新加坡和马来西亚“5日达”服务，让全球消费者都能享受到双11快速收货的快乐。

成本更优，商家旺季物流成本压力大大缓解。随着菜鸟柔性供应链能力的构建，双11的筹备也从以往的四五个月，缩短到如今的一个多月，这也意味着物流资源的储备、调度更精准。面对人力成本等的季节性提价，菜鸟也通过技术能力以及运营手段，大幅消化了新增成本，缓解了大促物流成本给商家造成的压力。

减碳回收，让这个双十一更绿。“快递包装回收需要社会的参与，菜鸟持续通过各种方式，让回收更便利，让更多人愿意参与回收。”菜鸟集团副总裁、公关市场与ESG总经理牛智敬介绍，今年消费者在全国菜鸟驿站可以参与快递包装回收领取回收金，旧衣回收还可以由快递免费上门取件。同时一批高校也加入到菜鸟回箱行动，鼓励学生在校园菜鸟驿站参与绿色回收，一批淘宝主播会在直播间呼吁消费者参与快递包装的回收，全社会参与绿色回收的氛围更浓厚。

业内人士分析认为，双十一是观察物流企业的最佳窗口。近年来，以菜鸟为代表的快递企业，发展具有高附加值的供应链业务，大力拓展全球物流网络，提供国内半日达、国际五日达和送货上门等品质物流服务，也带动了物流行业逐步向高质量发展转型。

(责编：曹淼、李源)

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