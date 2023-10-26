原标题：铆足干劲抓发展 学用贯通建新功——写在国家能源集团公司第四批重点项目集中开工之际

10月24日，国家能源投资集团有限责任公司第四批重点项目集中开工。项目建设现场大型机械装备整齐排列，广大职工信心满满，情绪高昂，如火如荼的建设场面令人鼓舞、催人奋进。

“我宣布，国家能源集团第四批重点项目开工！”上午10时许，随着集团党组书记、董事长刘国跃的一声开工令下，总投资1260亿的37个重点电力项目集中开工，为集团公司高质量发展再添新动能。

同一时刻，不同场地，同样火热。从主会场到分会场，从施工现场到活动场地，干事创业的热度迅速升腾，转型发展的信心快速传递，踔厉奋发的氛围愈发浓厚。亮出项目单、排出工期表、挂出任务图，集团广大干部职工以“起步即冲刺，开局即决战”的奋进姿态投身重大项目建设，奋力书写第二批主题教育以学促干新答卷。

增强保供能力 铸牢能源安全基石

能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”。集团党组立足“以煤为主”的基本国情，落实国家加快推进煤电绿色扩能工作部署，加快支撑保障型煤电建设，增强系统调节功能和常态化保供能力，充分发挥煤电兜底保障作用，为稳定国家宏观经济大盘贡献国家能源力量。

这次集中开工的煤电项目，是集团公司深入实施“41663”总体工作方针，落实“两个联营”、加强负荷中心电力支撑、配套新能源基地外送、推进煤电绿色扩能的重点举措，符合集团“十四五”规划方向，在建设规模、新技术应用、投资效益等方面具有很强的代表性。

在长三角腹地、竹乡茶乡，浙江安吉两台2×780兆瓦9H级燃气—蒸汽联合循环发电机组，是集团公司首个采用最先进的H级燃机的项目，联合循环效率最高可达到64%，碳排放强度仅为燃煤机组的40％，是践行“绿水青山就是金山银山”理念，加快绿色低碳转型发展的清洁、低碳、高效、灵活示范工程。

秦皇岛热电项目贯彻集团公司“风光火储一体化理念”，坚持“两高一低”建设要求，采用国内先进技术，开启了集团公司安全环保、清洁低碳、经济高效、融合互补、灵活智慧的临海城市综合能源转型发展新征程。蠡县热电是集团公司主动服务京津冀协同发展、发挥区位优势、支持服务雄安新区建设的重要“桥头堡”工程，着力打造清洁化、一体化、精细化、智慧化于一体的综合型绿色能源供给中心，是雄安新区稳定备用热源，满足蠡县及周边区域生活供暖和工业用热需求。六盘山扩建、中卫热电扩建两个项目，是集团公司深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”工作要求，积极推进沙戈荒基地开发的主力配套调峰电源。

新建项目大力推进，在运产业稳产稳供。今年以来，集团公司持续巩固拓展一体化运营优势，全力确保煤炭生产高位运行、机组应发尽发、电热供应安全稳定。截至9月底，集团公司自产煤巩固月产5000万吨良好态势，疆煤出区销量突破1000万吨；发电装机突破3亿千瓦，日发电量多次突破40亿千瓦时，圆满完成迎峰度夏、大运会、亚运会、云贵川渝等重要时段、重点区域、重大活动保供任务，充分发挥了能源供应“压舱石”和“稳定器”作用。

发展清洁能源 加快绿色低碳转型

“持续推动清洁能源多元化、快速化、规模化、效益化、科学化发展，努力实现到2025年末新能源新增装机1亿千瓦、水电新增装机400万千瓦、可再生能源装机比重超过40%的‘十四五’发展目标。”

从东部沿海到西北边陲，一个个重大新能源项目落地开工；从茫茫沙海到能源蓝海，一批批风电光伏项目加速建设。以2023年集团公司第四批重大项目开工为新起点，集团公司绿色转型跑出加速度。

——打造新能源+多元生态治理模式。在黄河前套、宁夏中卫，腾格里沙漠南部的新月形沙丘上，施工车辆和山推车整齐排列蓄势待发，龙源电力宁夏腾格里沙漠新能源基地二期2吉瓦光伏项目开工建设。项目占地面积6万亩，采用草方格+旱生灌木+草本方式构建大型沙漠光伏基地外围防风阻沙带，建立生态要素监测系统，推动打造“板上发电、板间种植、板下修复”新格局。

——推进煤电-新能源项目建设联营。在长江北上、秦泉河畔，安徽安庆2×100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组配套新能源项目160万千瓦可再生能源项目同期开工。彩烟直冲云霄、工程车集体鸣笛、挖掘机挥舞臂膀，现场奏响了激情澎湃的奋进之歌，奋力打造具有时代特征、国能特色、安徽特点的里程碑标杆项目，构建清洁低碳、智慧融合的现代能源体系，为美丽中国提供可持续发展动力。

——建设海上光伏精品工程。在湿地之城、山东东营，国华投资将在15平方公里海域内，以236.6万块550瓦单晶硅光伏组件建设1000兆瓦全国首个桩基固定式海上光伏项目样板工程。该项目光照条件好、体量大、区位佳，建成投产后，年可发电16.52亿千瓦时，可满足约55万户家庭1年的用电需求，替代标煤约50.38万吨，减排二氧化碳135万吨。

坚持把重大项目建设作为推动绿色转型发展的支点，一个个新能源大基地、大项目蓬勃发展，现代能源产业集群的新格局初步显现。

——宁夏中卫二期200万千瓦光伏，是国家首条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道“宁电入湘”工程的重点配套项目。

——鄂尔多斯采煤沉陷区300万千瓦光伏、灵武200万千瓦光伏、哈密外送一通道100万千瓦风电光伏、布尔陶亥60万千瓦风电，是国家第二批沙戈荒大型风电光伏基地项目，也是“西电东送”的重要绿色能源。

——东营100万千瓦海上光伏是全国首个进入实施阶段的吉瓦级大容量海上光伏项目。

——江苏如东光氢储一体化40万千瓦光伏，是国家第三批大基地项目。

绿电延绵贯东西，无限“风”“光”纵南北。清洁电能照亮万家灯火，为推动实现“双碳”目标打下坚实基础。截至9月底，集团公司清洁可再生能源装机突破1亿千瓦，装机提升到33%，较“十三五”末增长3370万千瓦，增幅超50%，在建新能源项目超过4800万千瓦，集团转型发展活力更强、成色更好、底气更足，高质量发展步伐更加铿锵、动能愈发强劲。

坚持以学促干 强化党建引领保障

“要把重点工程、重大项目、重要工作作为主题教育主战场、主阵地，大力践行‘社会主义是干出来的’伟大号召，牢牢把握以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的重要要求。

集团公司广大基层单位紧紧围绕重点项目建设，进一步发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，把各项建设任务抓实抓细抓出成果，以改革发展新成效检验主题教育成果。

坚持学用结合，学以致用，以理论学习明方向、强使命。

坚持调研破题，推动目标导向、问题导向、责任导向、创新导向有机统一。

全面加强基层党组织建设，着力增强基层党组织政治功能和组织功能，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。持续开展“社会主义是干出来的”岗位建功行动，深化“奋进十四五”党员先锋队、示范岗创建，大力开展“奋进十四五 青年在行动”，激发广大党员干部职工实干担当、攻坚克难的精神，让鲜红的党旗在项目现场高高飘扬。

风劲潮涌，自当扬帆破浪。项目落地开工，就像一颗颗饱满的种子播撒在集团高质量发展的新征程上，迸发出勃勃生机。集团公司正以更高的站位、更宽的视野、更实的举措，奋力谱写中国式现代化建设的能源新篇章。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经