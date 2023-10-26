原标题：金融为民 | 上海银行“早课”请来民警，“以案说险”教老人防诈骗

自“乐龄申城·早上海”开展以来，上海银行已开放全市200余家网点早晨时段的场地空间和优质服务资源，面向老年市民提供“早课堂”服务。截至目前，该行聚焦反诈的宣教主题已累计开展早课近50场。为守护好人民群众的“钱袋子”，保护好金融消费者权益，上海银行探索银政携手、警银互动等新方式，扩大老年市民反诈防骗的“知识网”和“朋友圈”。

银政携手 “早课堂”织密防诈意识网

深植反诈安全保护意识，才能有效织好老年市民面对日常诈骗陷阱的第一道防线。为此，上海银行充分抓住中共上海市委老干部局组织发起的“乐龄申城·早上海”志愿服务活动的影响力，将反诈宣教主题融入网点日常开设的“早上海·早课堂”服务，携手政府建设老年人身边的学习阵地，深化反诈宣教根基，为增强老年市民风险防范意识、营造健康积极的金融环境贡献合力。

为了方便老年市民理解、提升学习趣味，上海银行还针对老年群体，把防诈知识总结成简单好记的口诀，制作成生动有趣的长图、视频和知识课件等，老年人通过“早上海”小程序即可在线报名约课，线下进行面对面学习。

据悉，自“乐龄申城·早上海”开展以来，上海银行开放全市200余家网点早晨时段，围绕老年人数字智慧生活和金融科普等内容，面向老年市民提供“早课堂”服务。截至目前，该行聚焦反诈的宣教主题已累计开展早课近50场。以实际行动积极践行“乐龄申城·早上海”志愿服务精神，以“早上海”的温度提升老年人的幸福感和获得感。

守护好人民群众的“钱袋子”、保护好金融消费者权益，是践行金融工作政治性、人民性的集中体现。上海银行致力成为“面向城市养老金融服务专家”，高度重视老年群体的反诈防骗保护工作。秉持共建、共治、共享的工作理念，该行联动聚力，共同唱响服务新时代老龄工作最强音，努力扩大老年市民反诈防骗的“知识网”和“朋友圈”，切实增强老年群体的安全意识与获得感。

警银互动 “以案说险”破除信息壁垒

老年人由于信息获取渠道和智能技术应用等方面的局限性，往往较难及时了解新型网络电信诈骗的套路，缺乏安全感。上海银行思老所思，创新警银联动，手拉手帮助老年客户守好“钱袋子”，成为老年人风险防范的“好伙伴”。

近期，上海银行淞南支行和祁连支行，共同邀请淞南派出所明星讲师陈警官前来授课。陈警官作为宝山公安分局反诈小分队的队长深知老年人受骗心理和弱点，内容更是“接地气”，让反诈知识学习入脑、警惕入心、防范入行，共筑反诈联动防线。陈警官通过以案说险，形象生动地对典型、新式的诈骗案例、行骗手段进行介绍，讲解识别骗局的方法。同时，还提醒居民关注反诈公众号、充分利用好“国家反诈中心APP”中的来电预警和网上报案等功能，严守个人信息安全，时刻提高防范意识。培训现场，老人们听得也异常认真，联系生活中时常接到的电话、短信等自己“吃不准”的情况互动提问，气氛十分热烈。后续，上海银行将立足网周辐射圈，警银聚力，共筑反诈联动防线。

汇聚社会力量，共创美好生活。作为市民银行，多年来上海银行始终以服务社会、服务人民为己任。未来，上海银行将始终立足自身养老金融服务的资源和优质，打好合作共进“联合战”，传播金融正能量，为推动新时代老龄工作高质量发展和打造区域化的特色品牌贡献力量。

(责编：董童、李源)

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