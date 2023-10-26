新华社北京10月26日电（记者叶昊鸣、王聿昊）记者从26日召开的交通运输部例行新闻发布会上获悉，自2016年以来，我国已累计创建116个“国家多式联运示范工程”，基本覆盖国家综合交通枢纽城市和国家综合立体交通网主骨架。

推动多式联运高质量发展是优化调整运输结构、构建现代综合交通运输体系、加快建设交通强国的重要内容。据交通运输部运输服务司副司长高博介绍，目前全国已开通示范线路的有28个省份及新疆生产建设兵团，申请验收的示范工程实际完成投资超200亿元，带动上下游超过1000家企业参与多式联运相关工作，为畅通国内国际经济循环提供了重要支撑。

“2022年，示范工程共完成集装箱多式联运量约720万标箱，与公路运输相比，降低物流成本超100亿元，为优化调整运输结构、打赢蓝天保卫战作出了重要贡献。”高博说。

高博表示，下一步，交通运输部将组织开展好综合运输服务“一票制、一单制、一箱制”交通强国试点，制定完善关键信息数据交换标准，鼓励传统运输企业提高跨运输方式组织能力，引导国内公铁联运使用标准化运单，支持多式联运经营人增强全程控货能力，加快法规标准制度建设，多措并举推进多式联运高质量发展，加快建设安全可靠、绿色高效的现代交通物流体系。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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