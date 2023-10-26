原标题：再度成为“核心支持企业” 交通银行全方位支持第六届进博会

作为全球贸易发展的创举，中国国际进口博览会已成功举办五届，成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台和全球共享的国际公共产品，见证着中国开放的大门“越开越大”。今年11月5日至10日，第六届进博会也将如约而至，在上海全面线下举办。

作为第六届进博会“核心支持企业”，连续六年参加进博会的交通银行始终践行国有大行责任担当，充分发挥经营综合化、服务全球化优势，为展商客商提供优质金融服务，支持进博会“办出水平、办出成效、越办越好”，以金融之力助推高水平对外开放。

携手共话高质量发展。本届进博会期间，交行将参与虹桥国际经济论坛及进博会配套活动，围绕“发展绿色投资贸易 共建全球生态文明”、“新时代外贸高质量发展与贸易便利化”等主题分享交行观点、贡献交行智慧，携手共建开放生态圈。

助力高水平对外开放。贸易金融是交行着力打造的业务特色之一。11月7日，交行将举办虹桥国际经济论坛——“聚力高能级航运 服务新发展格局”航运金融会员论坛，发布《交通银行航运金融服务方案》，启动“中国航运金融租赁创新联盟”，交行上海市分行航运金融服务中心也将在此揭牌。进博会期间，交行“数字贸服”跨境金融服务方案、跨境电商综合金融服务平台“丝路电商”等多项重磅产品也将与全球展客商见面。

支持科技自立自强。位于第六届进博会创新孵化专区的交行展台整体设计大气吸睛，充分展现交行助推世界科技强国建设和支持上海打造国内国际双循环战略链接的信心和决心。此外，交行将于11月9日举办虹桥国际经济论坛“聚力新科技 交融创未来”科技金融会员论坛，全面展示交行服务科技型企业相关举措与服务方案，并现场与上海主场科技金融母子基金及重点客户集中签约，“交银科创”这一崭新品牌也将亮相该论坛。

科技赋能产品创新。交行充分运用“数据+技术”新要素赋能业务提质增效，金融科技价值创造能力持续增强。本届进博会期间，交行将焕新发布“个人手机银行8.0”，从客户视角出发，借助金融科技手段，提供更有温度的金融服务体验。此外，交行还将发布对公渠道及数字新生态服务方案，向世界展现数字化金融服务创新成果。

金融活水，从中国奔涌向世界，交通银行愿做其中的一股热浪。作为总部位于上海的国有大型商业银行，交行将凝聚全行之力，统筹全行资源，一如既往为进博会提供高效优质的一站式金融服务，持续助力释放进博会溢出效应，支持构建“双循环”新发展格局。

(责编：曹淼、李源)

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