原标题：海信南非成样板：被写入《中国企业投资非洲报告（2023）》

10月24日，《中国企业投资非洲报告(2023)》在北京发布。报告指出，中国企业是促进非洲产业链发展转型的重要力量。在共建“一带一路”助力下，在中非合作论坛指导下，中非产业链合作通过产业对接与产能合作、工业园区与产业投资、基础设施与产业基础、技术转移与人才培养、需求拉动与供给推动、制度创新与实践探索等六大模式助力非洲产业链发展转型。海信、华为等企业因积极推动人才本地化作为样板案例被写入报告。

报告通过对90多家中国企业、20个中非合作项目等分析，探究中非政策框架和现有合作模式对非洲产业链的影响，重点阐明中国企业在非洲产业链发展转型中的作用，指出非洲产业链发展转型的基本思路和中非产业链合作的未来潜力。

中国外交部非洲司司长吴鹏在发布会致辞时表示，作为非洲探索现代化道路上的同行者，中国立足共建“一带一路”和中非合作论坛平台，加强同非盟《2063议程》和非洲各国发展战略的对接，特别是着力通过投资合作促进非洲工业化发展，提升非洲资源的附加值，扩大非洲制造业在全球产业链的份额。

报告指出，成功的技术转移依赖于人才培养，中国大力支持非洲教育发展。中国企业亦积极推动在非人才本地化，如华为、海信等。报告以海信南非工业园为例，介绍了中国企业积极推动非洲人才本地化培养的举措。

2013年，海信和中非基金共同投资兴建海信南非工业园，是南非40年来中资企业投资额最大的家用电器制造工厂，如今已形成功能齐全、配套完善的完整产业链，产品出口至20多个非洲国家；2022年4月起开始交付英国市场。海信集团实行属地化运营模式，当前海信南非公司共雇用700多名当地员工，占员工总数的90%，且约有70% 的管理岗位由当地员工担任；注重当地员工培养，通过职业辅导计划对当地雇员展开培训，2019年当年海信南非系统地培训了约1000名18至25岁的农村失业青年，其还与亚特兰蒂斯中学合作建立了海信南非技术研究与发展培训基地，帮助学员掌握电子技术、软件和设备控制等技能，该基地累计培训达1400人次。

据了解，该报告是继2021年、2022年后的第三次发布，由中非民间商会组织编写，中非民间商会与中非经贸合作研究院合作撰写。来华参加中非合作论坛第十六届高官会的非洲国家代表等近300人与会。

(责编：曹淼、李源)

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