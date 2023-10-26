10月26日，能链智电发布2023年第三季度财报：收入超1.7亿元（2340万美元），同比增长536%，按非国际通用会计准则计算亏损2410万美元，亏损率同比收窄256%；充电量13.83亿度，同比增66%，占中国公用充电量21.8%；EPC、储能等能源解决方案收入占比达81%。2023年收入预计5至6亿元，2024年收入预计20至30亿元，翻4至5倍。

能链智电创始人、CEO王阳表示：“流量开放、技术开放、生态开放，全球碳中和，开放铸就未来。能链智电，让每个人都用上绿色能源。”

2023年第三季度，能链智电订单量达5920万，同比增长58%。截至9月30日，能链智电累计覆盖充电枪超76.7万把，连接充电站超7.3万座，与去年同期相比分别增长76%和65%。9月，能链智电被纳入纳斯达克中国金龙指数；10月，成为香港特区政府首批重点引进企业。

在能链智电收入结构中，EPC、储能等能源解决方案占比达81%。能链智电获得2.04亿元储能订单，合作覆盖380余座充电场站，部储规模达到130.088MWh，并配套部署集智能选址服务、督导调试服务和能源管理平台于一体的综合解决方案；中标安吉鞍山重卡光充储换一体站项目，集“光伏、储能、充电、换电”于一体，共430个充电车位，36台233KWH储能一体柜总容量8388KWH，分布式光伏系统总装机容量4205.4KW，预计年发电量432.8万千瓦时。

第三季度，能链智电及母公司能链控股分别与中顺易金融、中国建设银行达成战略合作，围绕全球新能源资产投建金融、供应链金融、能源场景支付清算、能源数字账户、产业并购资金支持等领域展开深度协同，进一步为业务可持续发展提供助力。

能链智电联合创始人、总裁兼CFO吴雪庐介绍：“我们对公司第三季度的卓越表现感到满意。能源解决方案业务呈现出显著的增长，占总收入的81%，凸显其在公司业务结构中的核心地位。随着业务的持续快速扩展，公司的业绩呈现出高增长态势，盈利轨迹愈发清晰，我们将继续致力于提供高效、稳定的新能源解决方案，推动行业可持续发展。”

(责编：曹淼、李源)

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