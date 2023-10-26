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商务部：三季度以来消费市场恢复态势更趋明显

2023年10月26日17:26 | 来源：人民网
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人民网北京10月26日电 （记者孙红丽）商务部10月26日下午举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷答记者问时表示，未来将着力优化供给、创新场景、改善环境，推动巩固消费恢复向好势头，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

束珏婷介绍，在各方共同努力下，消费市场持续恢复向好，前三季度社会消费品零售总额34.2万亿元，同比增长6.8%。特别是三季度以来，恢复态势更趋明显，主要体现在以下几个方面：

一是恢复势头稳。9月份，社零总额同比增长5.5%，增速比8月份加快0.9个百分点，连续2个月回升。主要商品类别中，超六成商品零售额同比增速较8月份有所加快。

二是市场活力足。前三季度，服务零售额同比增长18.9%，餐饮收入增长18.7%。中秋国庆假期，重点商圈和全国示范步行街日均客流量分别增长1.6倍和87.4%。

三是消费亮点多。线上消费、绿色消费、智能消费等加快发展，新业态、新模式、新场景不断涌现。前三季度，网上零售额同比增长11.6%，新能源汽车销量增长37.5%，市场渗透率达29.8%。

四是拉动作用强。前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率达83.2%，比上半年提高6个百分点。其中，三季度贡献率达94.8%，拉动GDP增长4.6个百分点，为经济回升向好发挥了重要支撑作用。

(责编：孙红丽、高雷)
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