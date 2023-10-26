原标题：王浩会见斯泰兰蒂斯集团全球首席执行官唐唯实并见证签约 欢迎来浙投资兴业共享发展机遇

26日上午，省长王浩在杭州会见了斯泰兰蒂斯集团全球首席执行官唐唯实一行，并见证浙江零跑科技股份有限公司与斯泰兰蒂斯集团相关协议签约。卢山、姚高员出席。

王浩代表浙江省委、省政府和6500多万浙江人民对唐唯实一行来访表示欢迎，并介绍了全省经济社会发展情况。他说，当前浙江围绕构建新发展格局、推动高质量发展，大力实施“415X”先进制造业集群培育工程，加快建设浙江特色现代化产业体系，着力打造全球先进制造业基地。近年来，浙江积极培育新能源汽车产业链和产业集群，发展势头良好、前景广阔。希望斯泰兰蒂斯集团以此次与浙江零跑科技签约为契机，加大在浙产业投资布局力度，持续深化新能源汽车领域务实合作，实现互利共赢、共同发展。我们欢迎全球企业家来浙投资兴业、共创美好未来。我们将全力做好服务保障，为企业在浙发展创造良好条件。

唐唯实表示愿与浙江共享发展机遇，推动双方在新能源汽车等领域合作取得更大进展。

据介绍，斯泰兰蒂斯集团与浙江零跑科技股份有限公司达成战略合作并签署多项协议，其中包括加强汽车关键零部件研发合作，成立海外合资公司，依托斯泰兰蒂斯集团在全球的渠道资源出口零跑汽车，推动产能充分释放，有效提升浙江汽车品牌在全球新能源汽车领域的影响力和市场占有率。

(责编：董童、李源)

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