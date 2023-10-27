原标题：粤港澳大湾区中欧班列持续稳定增长

◎本报记者 叶 青 通讯员 方 杰

10月19日4点40分，X8426次“湾区号”中欧班列从广东省深圳平湖南物流园出发，满载110个标箱的日常用品、家电等货物，从内蒙古满洲里铁路口岸出境，15天后直接抵达俄罗斯沃尔斯诺站。

随着中欧班列的优势日益凸显和国内国际双循环加速构建，来自粤港澳大湾区1万多家制造企业的日用品、家电、汽车零配件、大型精密仪器设备等产品纷纷搭乘中欧班列销往全球各地。

“如今，在中线、东线、西线3条中欧班列大通道上，都有来自我们粤港澳大湾区的产品。”广铁集团货运部副主任杨文曦介绍，中欧班列由最初不到50列发展到2022年的1262列，增长了25倍多。近年来，除了家用电器、服饰鞋帽等传统商品外，高附加值的电子设备、机械设备、新能源汽车也开始“坐上了火车”，商品结构不断优化，出口总量也有明显增加。现在，从粤港澳大湾区走出国门的产品已从最初的几种拓展到上百种。

今年7月，粤港澳大湾区开出了首列“中吉乌”公铁联运国际班列，为粤港澳大湾区与中亚之间的商贸往来增添一条方便快捷的物流新通道。至此，粤港澳大湾区中欧班列线路已达18条，占到了全国总线路的两成。目前，粤港澳大湾区先后开通了运往欧洲、中亚五国、南亚、东南亚等国家和地区的铁路国际货运班列线路；通达欧洲24个国家100多个城市，覆盖亚欧大陆全境。

数据显示，自2013年以来，广铁集团累计开行中欧班列5442列，运送货物53万标箱，其中粤港澳大湾区累计开行中欧班列2940列，运送货物28.8万标箱。仅今年7月，粤港澳大湾区开出84列，运送货物9240标箱，创历史新高。

“中欧班列巨大的辐射能力，为粤港澳大湾区提供了便捷的国际运输通道，成为运送民生物资和产业链物资的重要载体，进一步加速了要素资源的跨国流动，辐射带动效应日益凸显。”铁路研究相关专家表示，中欧班列已成为粤港澳大湾区与共建“一带一路”国家间贸易往来的重要通道，为粤港澳大湾区经济发展注入新的活力。

(责编：罗知之、杨迪)

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