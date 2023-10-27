原标题：神舟十七号3名航天员顺利进驻中国空间站

本报北京10月26日电（记者章文）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十七号载人飞船入轨后，于北京时间2023年10月26日17时46分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约6.5小时。

在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十七号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。26日19时34分，神舟十六号航天员乘组顺利打开“家门”，欢迎远道而来的神舟十七号航天员乘组入驻“天宫”。随后，两个航天员乘组拍下“全家福”，共同向全国人民报平安。

据悉，2021年，航天员汤洪波作为首批入驻中国空间站的航天员之一，亲历了“中国人首次进入自己的空间站”的历史时刻；时隔2年后重返“天宫”，他又亲身感受了中国空间站从“一居室”到“三居室”所彰显的中国速度和中国力量。与此同时，汤洪波也成为目前为止执行两次飞行任务间隔最短的中国航天员。

后续，两个航天员乘组将在空间站进行在轨轮换。其间，6名航天员将共同在空间站工作生活约4天时间，完成各项既定工作。

(责编：罗知之、杨迪)

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