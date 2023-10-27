人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“神箭”长二F的20年

2023年10月27日09:12 | 来源：光明日报
小字号

原标题：“神箭”长二F的20年

　　 10月26日，由中国运载火箭技术研究院（中国航天科技集团有限公司所属，以下简称“火箭院”）抓总研制的长征二号F（以下简称“长二F”）遥十七运载火箭点火升空，随后将载有3名航天员的神舟十七号载人飞船精准送入预定轨道。

　　 从2003年到2023年，20年，飞天圆梦，中国载人航天工程接续完成“三步走”发展战略，迈入空间站应用与发展阶段；20年，初心不改，长二F火箭用全战全胜的成绩，完成从神舟五号到神舟十七号、天宫一号到天宫二号的全部发射任务；20年，勇担使命，长二F火箭不负“神箭”之名，经历众多变与不变，让中国载人航天的步伐迈得更稳、更远。

　　 2003年10月15日，当橘红色的火箭尾焰划破天际，长二F火箭载着神舟五号与航天员杨利伟向太空进发。虽然安全性足够高，但是通过首次载人飞行，型号队伍还是发现了火箭的不足之处：杨利伟返回地面后反映，在火箭飞行到120秒至140秒的过程中，感觉到一种令人不适的振动。

　　 这个让人很不舒服的振动，被证实为POGO（纵向耦合）振动。发现问题后，型号队伍立即分析数据、查找原因，开始对长二F火箭进行改进，并取得了很好的效果。经过神舟六号、神舟七号两次发射任务后，这种振动现象彻底消失了。

　　 “我们乘坐的火箭非常舒适，几乎感觉不到振动。”执行神舟七号发射任务的航天员如此反馈。到了神舟十六号发射任务时，航天员们更是表示：“很舒服！”“感觉良好！”“坐火箭太爽了！”就这样，从颠簸振动到舒适加倍，再到“坐火箭太爽了”，如今，航天员乘坐长二F火箭时，感到既舒适又可靠。

　　 全面转入空间站在轨建造任务阶段后，中国载人航天工程迎来了高密度发射期。长二F火箭每亮相一次，其可靠性与安全性都会提升一次。

　　 长二F火箭独有的逃逸系统是航天员最重要的安全保障。虽然自首飞以来，逃逸系统从未被启用过，但团队丝毫不敢大意，依然进行一次又一次的分析优化，只为保障守护时“不漏逃、不误逃”，让航天员能够安心飞行。从长二F遥十二火箭起，团队为逃逸系统新增了点火功能，改变了以往逃逸飞行器只能朝一个固定方向逃逸的情况，使其可以选择向垂直于地面风的方向逃逸。

　　 聚焦事关航天员安全这一核心需求，火箭团队还开启了“发射一发、备份一发”及“滚动备份”的发射模式，为生命安全加上“双保险”。与此同时，团队还不断梳理、优化发射场流程，提升测发效率，探索技术升级与改进，让长二F火箭朝着更可靠、安全、智能的方向演进。

　　 如今，长二F火箭再次飞天。未来，新一代载人运载火箭长征十号令人期待。飞天筑梦，载人登月，未来可期！

　　 （本报北京10月26日电 本报记者 张蕾 本报通讯员 王海露）

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年冬航季来临 大兴机场每日计划航班约966架次
　　人民网北京10月26日电 （记者乔雪峰）记者从大兴机场获悉，10月29日，大兴机场将正式进入2023年冬航季。本年度冬航季将持续至2024年3月末，大兴机场将充分做好旅客服务、航班运行各项保障，陪伴旅客美好出行。…
我国交通运输业向好势头明显 为经济高质量发展提供坚实保障
　　经济发展，交通先行。随着社会的不断发展，交通运输的重要性日益凸显。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部