原标题：“神箭”长二F的20年

10月26日，由中国运载火箭技术研究院（中国航天科技集团有限公司所属，以下简称“火箭院”）抓总研制的长征二号F（以下简称“长二F”）遥十七运载火箭点火升空，随后将载有3名航天员的神舟十七号载人飞船精准送入预定轨道。

从2003年到2023年，20年，飞天圆梦，中国载人航天工程接续完成“三步走”发展战略，迈入空间站应用与发展阶段；20年，初心不改，长二F火箭用全战全胜的成绩，完成从神舟五号到神舟十七号、天宫一号到天宫二号的全部发射任务；20年，勇担使命，长二F火箭不负“神箭”之名，经历众多变与不变，让中国载人航天的步伐迈得更稳、更远。

2003年10月15日，当橘红色的火箭尾焰划破天际，长二F火箭载着神舟五号与航天员杨利伟向太空进发。虽然安全性足够高，但是通过首次载人飞行，型号队伍还是发现了火箭的不足之处：杨利伟返回地面后反映，在火箭飞行到120秒至140秒的过程中，感觉到一种令人不适的振动。

这个让人很不舒服的振动，被证实为POGO（纵向耦合）振动。发现问题后，型号队伍立即分析数据、查找原因，开始对长二F火箭进行改进，并取得了很好的效果。经过神舟六号、神舟七号两次发射任务后，这种振动现象彻底消失了。

“我们乘坐的火箭非常舒适，几乎感觉不到振动。”执行神舟七号发射任务的航天员如此反馈。到了神舟十六号发射任务时，航天员们更是表示：“很舒服！”“感觉良好！”“坐火箭太爽了！”就这样，从颠簸振动到舒适加倍，再到“坐火箭太爽了”，如今，航天员乘坐长二F火箭时，感到既舒适又可靠。

全面转入空间站在轨建造任务阶段后，中国载人航天工程迎来了高密度发射期。长二F火箭每亮相一次，其可靠性与安全性都会提升一次。

长二F火箭独有的逃逸系统是航天员最重要的安全保障。虽然自首飞以来，逃逸系统从未被启用过，但团队丝毫不敢大意，依然进行一次又一次的分析优化，只为保障守护时“不漏逃、不误逃”，让航天员能够安心飞行。从长二F遥十二火箭起，团队为逃逸系统新增了点火功能，改变了以往逃逸飞行器只能朝一个固定方向逃逸的情况，使其可以选择向垂直于地面风的方向逃逸。

聚焦事关航天员安全这一核心需求，火箭团队还开启了“发射一发、备份一发”及“滚动备份”的发射模式，为生命安全加上“双保险”。与此同时，团队还不断梳理、优化发射场流程，提升测发效率，探索技术升级与改进，让长二F火箭朝着更可靠、安全、智能的方向演进。

如今，长二F火箭再次飞天。未来，新一代载人运载火箭长征十号令人期待。飞天筑梦，载人登月，未来可期！

（本报北京10月26日电 本报记者 张蕾 本报通讯员 王海露）

(责编：罗知之、杨迪)

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