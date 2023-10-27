原标题：前三季度交通运输经济持续稳定恢复

本报北京10月26日电（记者姚亚奇）交通运输部新闻发言人孙文剑在26日举行的10月份例行新闻发布会上表示，前三季度交通运输经济持续稳定恢复，三季度向好势头明显，跨区域人员流动量超过疫情前同期水平，货运量、港口货物吞吐量保持较快增长，交通固定资产投资规模接近3万亿元、保持高位，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长提供了坚实有力的交通运输服务和保障。

货运量实现较快增长。前三季度，完成营业性货运量403.1亿吨，同比增长7.1%，其中三季度增长7.6%、与上半年相比加快0.8个百分点。分方式看，前三季度铁路货运量完成37.4亿吨，同比增长0.3%；公路完成297.4亿吨，同比增长7.7%；水路完成68.3亿吨，同比增长8.5%；民航完成522万吨，同比增长12.5%。

港口货物吞吐量增速保持较高水平。前三季度，完成港口货物吞吐量125.4亿吨，同比增长8.5%，其中三季度增长9.5%、与上半年相比加快1.5个百分点。集装箱吞吐量完成2.3亿标箱，同比增长5.2%，其中三季度增长5.9%、增速较上半年加快1个百分点。

人员流动大幅增加，铁路、水路、民航三种运输方式增长均超100%。前三季度，完成跨区域人员流动量456.6亿人次，同比增长31%，其中三季度增长30.5%。分方式看，前三季度铁路客运量完成29.3亿人次、同比增长112.4%；公路人员流动量完成420.6亿人次、同比增长26.8%；水路客运量完成2亿人次、同比增长120.9%；民航客运量完成4.6亿人次、同比增长126.7%。

交通固定资产投资规模保持高位。前三季度，完成交通固定资产投资28775亿元，同比增长5.6%，其中三季度规模与去年同期基本持平。分方式看，前三季度铁路完成投资5089亿元，同比增长7.1%；公路完成21447亿元，同比增长4.3%；水路完成1441亿元，同比增长28.2%；民航完成投资798亿元，同比基本持平。

(责编：罗知之、杨迪)

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