刘 萌

原标题：我国对外非金融类直接投资前三季度同比增长18.7%

10月26日，商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上介绍，2023年1月份至9月份，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资6731.4亿元人民币，同比增长18.7%（折合959.6亿美元，同比增长11.8%）。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1647.1亿元人民币，同比增长27.7%（折合234.8亿美元，同比增长20.3%）。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，前三季度，我国企业“走出去”战略不断深化，对外投资活动态势强劲，推动我国高水平对外开放向纵深发展。其中，我国对“一带一路”共建国家非金融类直接投资保持较快增长，同比增速高于同期对外投资总体水平以及国内投资增速，表明“一带一路”共建国家正成为我国对外投资的重要增长点。

束珏婷介绍，今年前9个月，对外承包工程完成营业额7648.2亿元人民币，同比增长8.2%；新签合同额9862.8亿元人民币，同比增长1.5%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额6285.3亿元人民币，同比增长10.1%；新签合同额8187.7亿元人民币，同比增长2.6%。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示，我国对外投资整体上呈现项目遍地开花，主体多元运作，市场多方共享，合作互利多赢的新局面。未来可与“一带一路”共建国家建立更广泛的互信合作机制，将不同国家和民族之间的制度差异、文化差异、法律差异和市场差异等潜在的利益冲突因素用双方均可接受的制度化设计进行化解，推动“一带一路”经贸合作走深走实。

展望未来，巨丰投顾高级投资顾问李建杰认为，四季度我国对外投资机会与挑战并存。一方面，国内企业“走出去”内生动力显著增强，对外投资合作空间广阔；“一带一路”经贸合作逐渐打开局面，政策支持下，对“一带一路”共建国家的投资将延续增长态势。另一方面，全球经济增速放缓，部分国家还存在阻挠中国与“一带一路”共建国家互惠合作的行为。

(责编：罗知之、杨迪)

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