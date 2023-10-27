郭冀川

原标题：破解数字治理“九龙治水” 产业发展步入快车道

随着国家数据局成立，数字经济发展空间进一步打开。

巨丰投资首席投资顾问张翠霞对《证券日报》记者表示，国家数据局成立，有望加速数据治理和创新数据开发利用模式，利好数据要素服务公司。此外，大数据分析产品及服务已经为金融、电信、互联网、工业、健康医疗、电力等多个行业领域的客户提供数字经济治理以及数据安全等服务。

数据流通机制将加快构建

今年3月份，中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》提出，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。10月25日，国家数据局正式挂牌。

业内普遍认为，随着国家数据局成立，国内数据治理责任将进一步清晰，强化统筹发力，破解数字治理“九龙治水”难题，有助于协调全国数据资源管理和服务工作，推进数据安全保障和合理流通利用。

电子政务建模仿真国家工程实验室首席数字经济专家陈晓华对记者表示，数据是数字经济时代的核心生产要素，目前制约数据要素发展的因素包括数字化发展相关职能分散在不同部门、数据权利归属难以界定、估值定价缺乏依据、流通规则尚不完善、流通技术仍未成熟等。

陈晓华说：“我国需要进一步构建完善的数据产权制度，保障数据创新者和使用者的权益，制定数据应用相关法规及标准，推广数据安全及隐私保护措施，并通过政策引导及政府、企业的合作，构建跨行业的数据流动机制，形成正向的产业发展环境。”

浙商证券研报分析认为，数字经济发展和数据治理工作得到了国家层面的统一管理，工作机制更加顺畅，数据要素流通利用、数字经济治理以及数据安全等领域的制度和方案有望加快出台，数字产业发展步入快车道。

中国人民大学统计学院教授杨翰方对《证券日报》记者表示，我国的数据要素市场及其相关标准、制度、公共服务及基础设施建设将进入新发展阶段，这将带来高效的数据资源投资和有针对性的产业政策，助力行业凝心聚力，行稳致远。

杨翰方说，数据要素在经济高质量发展中将起到积极作用，应当逐步完善数据要素收益分配制度，构建公平、高效、激励与规范相结合的数据价值分配机制，保护各参与方的投入产出收益，实现“谁投入、谁贡献、谁受益”，从而激励市场主体共同做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能。

数据服务机构价值凸显

数据要素进入经济流通体系需要经历技术化、要素化、市场化与制度化等阶段。陈晓华表示，数据要素的开发对数据确权、交易、应用等相关行业将产生质的推动作用，有潜力的商业模式包括数据交易平台、数据产品与服务、数据资产管理与评估等。

在实际应用过程中，数据要素对增加企业经营效益成果是明显的。根据国家工业信息安全发展研究中心发布的《中国数据要素市场发展报告（2021-2022）》显示，通过对5000多个项目信息分析表明，数据要素使工业企业业务增长平均增加41.18%，生产效率平均提高42.8%，产品研发周期平均缩短15.33%，能源利用率平均提高10.19%。

贵州数据宝网络科技有限公司董事长汤寒林在接受《证券日报》记者采访时表示，数据是一种特殊的生产要素，需要经过一系列加工处理才能够产生价值，进而在合法合规的前提下进行交易。数据也将作为一种资产，确认为企业资产负债表中“资产”一项，在财务报表中体现其真实价值与业务贡献。

汤寒林说：“我们的做法是，让数据经过‘四化’建设，即数据治理智能化、建模加工产品化、场景应用商品化、流通交易合规化，协助企业把数据要素加工成可以流通交易的数据产品，帮助需求方解决问题。随着数据资产‘入表’临近，对于数据要素市场化服务商来说，数据资产化也是一项关键的业务。数据最终能否顺利资产化，还需做好数据三权分置，也就是数据资源的持有权、加工权、运营权明确。”

张翠霞也表示，数据要素服务机构将在数据要素市场建设中发挥重要作用，通过参与数据收集、加工、确权、评估、定价、交易、审计、资产证券化等数据要素全生命周期环节，成为推动数据要素市场化建设的重要力量。

(责编：罗知之、杨迪)

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