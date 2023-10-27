人民网记者 车柯蒙

“专精特新”企业是产业链高质量发展的中坚力量，是强链补链的主力军，也是地方经济发展的有力支撑。今年以来，我国通过延续和优化完善多项税收政策为创新创业减负加力，推动创新动能持续增强。

今年3月，国家将符合条件行业的企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%的政策，作为制度性安排长期实施。在此基础上，国家税务总局会同财政部按照国务院决策部署，在原有10月份企业所得税预缴申报和年度汇算清缴两个时段享受研发费用加计扣除政策的基础上，再新增7月预缴申报期作为政策享受时点，帮助企业提前享惠。

从7月份政策落实情况看，全国共有30.8万户企业提前办理研发费用加计扣除，可享受减免税额约2300亿元。值得注意的是，创新型企业研发投入的引领带动作用明显。上半年，高新技术企业享受加计扣除的企业户数和金额分别占全部研发企业的65.4%、83%，与2022年相比，享受户数占比提高了5个百分点。

在内蒙古锡林郭勒东乌珠穆沁旗，一家多金属矿采、选、销售的现代化矿山企业，是当地首家国家高新技术企业和国家级绿色矿山，也是内蒙古自治区省级“专精特新”企业。

近日，该公司的财务人员刘欣算了一笔账，得益于延续优化完善实施的研发费用加计扣除税费优惠政策的实施，今年企业可继续按照100%比例享受政策，2021年至2022年企业享受研发费用加计扣除共2846.18万元。

“我们公司的研发费用主要是用于研究采矿工艺、地压稳定性研究、成矿规律研究等，降低品位，进而提高现场生产效率和金属回收比例。税务部门精准推送税费优惠政策，让公司能有更多流动资金加大技术研发及投入生产。”刘欣说。

记者了解到，为支持、鼓励“专精特新”企业发展壮大，当地税务部门紧扣当地高新技术企业特点，加大服务力度，不断推进税费优惠政策直达快享，为企业减负担，为企业发展提供“税动力”。

国家税务总局东乌珠穆沁旗税务局相关负责人表示，税务部门将持续开展精准宣传辅导和便民办税举措，在办税服务厅对“专精特新”企业开通绿色通道，通过扩展纳税服务的深度和广度，厚植高新技术企业发展沃土。

据悉，在延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策出台后，为保障税费优惠政策精准落地，东乌珠穆沁旗税务局坚持“一企一策”精准辅导，实现“政策上门”和“政策找人”，充分发挥税收大数据作用，通过分析比对企业购进发票、纳税申报等数据，提出享受税惠政策企业名单，迅速组织政策宣传团队，通过短信电话、税企微信群及实地走访等方式，推动政策利好快速精准落袋。

(责编：罗知之、高雷)

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