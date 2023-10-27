三季度全国规模以上工业企业利润同比增长7.7%
新华社北京10月27日电（记者魏玉坤）国家统计局27日发布的数据显示，三季度，全国规模以上工业企业利润同比增长7.7%，工业企业利润在连续五个季度同比下降后首次由降转增，呈加快回升态势。
统计数据显示，前三季度，全国规模以上工业企业利润同比下降9%，降幅较上半年、一季度分别收窄7.8和12.4个百分点。其中，9月份规上工业企业利润同比增长11.9%，连续两个月实现两位数增长。
企业当季营收由降转增，带动利润加快改善。国家统计局工业司统计师于卫宁表示，随着市场需求持续恢复，工业品价格逐步回升，工业企业营收明显好转。前三季度，规上工业企业营业收入同比持平，增速较上半年、一季度分别回升0.4和0.5个百分点。其中，三季度规上工业企业营业收入在连续两个季度下降后同比增长0.3%，拉动当季利润由降转增。
三大门类利润均有改善，六成行业利润好转。三季度，采矿业利润降幅较二季度收窄11.6个百分点，制造业利润由二季度同比下降转为增长11.8%，电力热力燃气及水生产和供应业利润增长44.5%，增速较二季度加快10.6个百分点。
原材料制造业利润降幅显著收窄，消费品制造业利润明显好转。前三季度，原材料制造业利润降幅较上半年收窄18.8个百分点，其中三季度原材料制造业利润由二季度同比下降转为增长60.8%；消费品制造业利润降幅较上半年收窄7.9个百分点，其中三季度消费品制造业利润由二季度同比下降转为增长11.8%。
“总体看，前三季度工业企业利润逐季改善，恢复向好态势明显。”于卫宁说，下阶段，要继续落实落细党中央、国务院决策部署，着力扩大有效需求，提振市场信心，助力企业纾困解难，稳定企业预期，扎实推进新型工业化，不断塑造发展新优势，巩固工业企业效益恢复向好基础，持续推动工业经济高质量发展。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 首都机场将执行冬航季航班计划 日均计划执行航班1245架次
- 人民网北京10月27日电（记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，2023年10月29日零时起，首都机场正式执行冬航季航班计划，新航季将持续至2024年3月30日结束，共计154天。 据了解，新航季首都机场日均计划执行航班1245架次，较2023年夏航季增加108架次。…
- 16家沪市央企控股上市公司路演：亮点多 分红大 绿色足
- 人民网北京10月27日电 （黄盛）10月26日，在2023年沪市公司高质量发展集体路演的“央企ESG”主题中，中国石油、中国移动、中国石化、中国海油、中国神华、中国电信、中国中车、中国联通、长江电力、中信证券、中国中免、国电南瑞、保利发展、中远海控、华能国际、华润微16家央企控股上市公司高管，结合公司自身经营状况、行业发展趋势、绿色发展理念和央企ESG实践，就经营动态、发展规划、股份回购、履行社会责任等进行详细解说，并回答投资者提问。 据介绍，按照中国证监会的统一部署，上交所近期组织了50余家沪市主板、科创板公司开展集中路演，多维度展示沪市公司贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高质量发展良好风貌。…
- 评论
- 关注