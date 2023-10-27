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三季度全国规模以上工业企业利润同比增长7.7%

2023年10月27日14:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月27日电（记者魏玉坤）国家统计局27日发布的数据显示，三季度，全国规模以上工业企业利润同比增长7.7%，工业企业利润在连续五个季度同比下降后首次由降转增，呈加快回升态势。

　　统计数据显示，前三季度，全国规模以上工业企业利润同比下降9%，降幅较上半年、一季度分别收窄7.8和12.4个百分点。其中，9月份规上工业企业利润同比增长11.9%，连续两个月实现两位数增长。

　　企业当季营收由降转增，带动利润加快改善。国家统计局工业司统计师于卫宁表示，随着市场需求持续恢复，工业品价格逐步回升，工业企业营收明显好转。前三季度，规上工业企业营业收入同比持平，增速较上半年、一季度分别回升0.4和0.5个百分点。其中，三季度规上工业企业营业收入在连续两个季度下降后同比增长0.3%，拉动当季利润由降转增。

　　三大门类利润均有改善，六成行业利润好转。三季度，采矿业利润降幅较二季度收窄11.6个百分点，制造业利润由二季度同比下降转为增长11.8%，电力热力燃气及水生产和供应业利润增长44.5%，增速较二季度加快10.6个百分点。

　　原材料制造业利润降幅显著收窄，消费品制造业利润明显好转。前三季度，原材料制造业利润降幅较上半年收窄18.8个百分点，其中三季度原材料制造业利润由二季度同比下降转为增长60.8%；消费品制造业利润降幅较上半年收窄7.9个百分点，其中三季度消费品制造业利润由二季度同比下降转为增长11.8%。

　　“总体看，前三季度工业企业利润逐季改善，恢复向好态势明显。”于卫宁说，下阶段，要继续落实落细党中央、国务院决策部署，着力扩大有效需求，提振市场信心，助力企业纾困解难，稳定企业预期，扎实推进新型工业化，不断塑造发展新优势，巩固工业企业效益恢复向好基础，持续推动工业经济高质量发展。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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