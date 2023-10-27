为切实提升社会公众金融素养，帮助更多的新市民防范化解金融风险，营造和谐健康金融环境。近日，交通银行安徽省分行认真落实监管部门要求，积极开展2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动，利用多层次、多渠道、线上线下相结合的方式开展教育宣传活动。

该行从贴近新市民需求的金融基础知识入手，通过揭示常见诈骗手段及主要特点，普及基础金融产品和服务相关内容，宣传监管部门近年来出台的金融惠民利民政策及消费者权益保护监管制度，开展投资者适当性相关内容的教育宣传，提高消费者识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。

在“五进入”集中教育宣传日，该行构建“线上＋线下”、“集中性＋阵地化”的全网格宣传模式，多渠道、全方位地开展各类宣传活动。通过进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈等教育宣传活动，重点关注农民、老年人、青少年、新市民等重点人群，增强对农村、社区、校园、企业、商圈的金融教育辐射和覆盖，集中力量、统一发声，形成良好的活动声势。

此外，该行还充分利用自身的办公场所及营业网点，在厅堂醒目位置悬挂横幅、放置易拉宝、张贴活动宣传海报，在公众教育宣传区放置宣传折页，用走马灯循环播放本次宣传月的活动口号，全方位加大金融知识宣传普及，形成良好的宣传氛围。

本次金融消费者权益保护教育宣传月活动意义重大、效果突出，切实帮助消费者了解金融常识和金融风险，提升消费者金融素养，稳定消费者金融消费信心。该行相关负责人表示，下一步将继续加强金融知识宣传力度，持续推进完善消费者权益保护常态化宣传机制，积极创新开展内容丰富、形式多样的宣传活动。同时，将围绕新市民金融需求的新变化﹑新特点，进行摸索和实践，持续加大对民生消费资源的投入力度。（胡雨松）

(责编：董童、李源)

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