我国首口万米深井钻探深度突破8000米
2023年10月27日16:20 | 来源：新华网
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新华社乌鲁木齐10月27日电（记者顾煜）记者26日从中国石油塔里木油田获悉，我国首口万米科探井——深地塔科1井钻井深度突破8000米大关，达到8056米，全面迈入高难地层钻进阶段。
深地塔科1井目标钻探深度11100米，位于塔克拉玛干沙漠腹地。开钻5个月来，已创下我国油气井钻探大尺寸套管下入最深、套管下入吨位最大等多项纪录。
地处天山、昆仑山之间的塔里木盆地是我国最大的含油气盆地，塔里木盆地埋深超过6000米的石油和天然气资源分别占全国的83.2%和63.9%，是我国最大的深地油气富集区。
塔里木盆地历经沧桑巨变，地质构造极为复杂，开发难度大。钻井机械入地8000米后，还将承受超过155℃高温、1100倍于大气压的高压等挑战，每深入一米，钻探难度都非常大。
对此，塔里木油田打破传统“专业分路、管理分块”钻井组织形式，搭建跨学科工作平台，推动工程地质一体化、科研生产一体化，让多专业、多学科紧密配合、协同作战，并配备了一大批国内顶尖仪器装备，为万米深井钻探“保驾护航”。
下一步，塔里木油田将加强生产组织，尽快突破地下10000米大关。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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