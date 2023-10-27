人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国首口万米深井钻探深度突破8000米

2023年10月27日16:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社乌鲁木齐10月27日电（记者顾煜）记者26日从中国石油塔里木油田获悉，我国首口万米科探井——深地塔科1井钻井深度突破8000米大关，达到8056米，全面迈入高难地层钻进阶段。

　　深地塔科1井目标钻探深度11100米，位于塔克拉玛干沙漠腹地。开钻5个月来，已创下我国油气井钻探大尺寸套管下入最深、套管下入吨位最大等多项纪录。

　　地处天山、昆仑山之间的塔里木盆地是我国最大的含油气盆地，塔里木盆地埋深超过6000米的石油和天然气资源分别占全国的83.2%和63.9%，是我国最大的深地油气富集区。

　　塔里木盆地历经沧桑巨变，地质构造极为复杂，开发难度大。钻井机械入地8000米后，还将承受超过155℃高温、1100倍于大气压的高压等挑战，每深入一米，钻探难度都非常大。

　　对此，塔里木油田打破传统“专业分路、管理分块”钻井组织形式，搭建跨学科工作平台，推动工程地质一体化、科研生产一体化，让多专业、多学科紧密配合、协同作战，并配备了一大批国内顶尖仪器装备，为万米深井钻探“保驾护航”。

　　下一步，塔里木油田将加强生产组织，尽快突破地下10000米大关。

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首都机场将执行冬航季航班计划 日均计划执行航班1245架次
　　人民网北京10月27日电（记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，2023年10月29日零时起，首都机场正式执行冬航季航班计划，新航季将持续至2024年3月30日结束，共计154天。 据了解，新航季首都机场日均计划执行航班1245架次，较2023年夏航季增加108架次。…
16家沪市央企控股上市公司路演：亮点多 分红大 绿色足
　　人民网北京10月27日电 （黄盛）10月26日，在2023年沪市公司高质量发展集体路演的“央企ESG”主题中，中国石油、中国移动、中国石化、中国海油、中国神华、中国电信、中国中车、中国联通、长江电力、中信证券、中国中免、国电南瑞、保利发展、中远海控、华能国际、华润微16家央企控股上市公司高管，结合公司自身经营状况、行业发展趋势、绿色发展理念和央企ESG实践，就经营动态、发展规划、股份回购、履行社会责任等进行详细解说，并回答投资者提问。 据介绍，按照中国证监会的统一部署，上交所近期组织了50余家沪市主板、科创板公司开展集中路演，多维度展示沪市公司贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高质量发展良好风貌。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部