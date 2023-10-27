10月26日，上海银行发布2023年第三季度报告。三季报显示，截至今年9月末，上海银行养老金客户158.07万户，保持上海地区养老金客户份额第一；管理养老金客户综合资产（AUM）超过4500亿元。

上海银行相关负责人介绍，该行坚持“面向城市居民的养老金融服务专家”战略目标：坚持打造有温度的金融体系服务养老民生，服务好老年群体对新时代美好生活的新向往和新需求；推出一个“服务早市”，养老金发放高峰日，养老大客流网点提前开门营业，网点通过安置爱心椅、发放小扇子、扩容等候区域等方式，主动为老年客户提供相对舒适的服务环境，缓解排队长、在外等候等问题；打造一支“志愿队伍”，引入老年导银志愿者，帮助老人学会使用自助机具、手机银行等；履行一项“服务承诺”，网点提供按需个性化服务、远程服务。

除此之外，上海银行还持续开展“美好生活在您身边”金融进社区活动。打通“线下+线上”，线上创新推出“美好生活”云沙龙服务模式等，设计制作金融知识宣教视频和图文、代销财富类业务常用金融术语白话版投资教育材料，提升老年客户宣传教育的针对性，推动老年客群风险防范意识提升。线下网点广泛宣传、营造敬老社会氛围，围绕“为老、敬老、爱老”品牌文化，紧密联系政府，结合系列公益、主题节日活动等，持续活跃宣传，扩大为老服务知晓度，向社会营造关注关爱老年群体的形象引领。

近期，上海银行推出“早课堂”服务，在上海地区的200余家网点都将早晨时段开放出来，银行网点变身课堂，助力老年群体跨越“数字鸿沟”，携手政府建设老年人身边的学习园地。

(责编：曹淼、李源)

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