人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海银行：持续开展“美好生活在您身边”金融进社区活动

2023年10月27日17:11 | 来源：人民网
小字号

10月26日，上海银行发布2023年第三季度报告。三季报显示，截至今年9月末，上海银行养老金客户158.07万户，保持上海地区养老金客户份额第一；管理养老金客户综合资产（AUM）超过4500亿元。

上海银行相关负责人介绍，该行坚持“面向城市居民的养老金融服务专家”战略目标：坚持打造有温度的金融体系服务养老民生，服务好老年群体对新时代美好生活的新向往和新需求；推出一个“服务早市”，养老金发放高峰日，养老大客流网点提前开门营业，网点通过安置爱心椅、发放小扇子、扩容等候区域等方式，主动为老年客户提供相对舒适的服务环境，缓解排队长、在外等候等问题；打造一支“志愿队伍”，引入老年导银志愿者，帮助老人学会使用自助机具、手机银行等；履行一项“服务承诺”，网点提供按需个性化服务、远程服务。

除此之外，上海银行还持续开展“美好生活在您身边”金融进社区活动。打通“线下+线上”，线上创新推出“美好生活”云沙龙服务模式等，设计制作金融知识宣教视频和图文、代销财富类业务常用金融术语白话版投资教育材料，提升老年客户宣传教育的针对性，推动老年客群风险防范意识提升。线下网点广泛宣传、营造敬老社会氛围，围绕“为老、敬老、爱老”品牌文化，紧密联系政府，结合系列公益、主题节日活动等，持续活跃宣传，扩大为老服务知晓度，向社会营造关注关爱老年群体的形象引领。

近期，上海银行推出“早课堂”服务，在上海地区的200余家网点都将早晨时段开放出来，银行网点变身课堂，助力老年群体跨越“数字鸿沟”，携手政府建设老年人身边的学习园地。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“2023全国一刻钟便民生活节”将于11月1日启动
　　人民网北京10月27日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，为激发便民生活圈新动能，进一步便利社区居民生活，商务部将组织开展“2023全国一刻钟便民生活节”活动。 据悉，“2023全国一刻钟便民生活节”将从11月1日持续至12月31日，按照“政府搭台、企业唱戏、多方联动、居民受益”方式，动员便民生活圈试点地区积极行动起来，充分利用现有便民服务政策，广泛调动各类主体参与，结合老字号、汽车、家电、家居、餐饮、再生资源回收等重点工作部署，自主确定活动内容和举办时间，因地制宜开展社区邻里节、购物节、美食节、团购节等形式多样的便民服务主题活动。…
首都机场将执行冬航季航班计划 日均计划执行航班1245架次
　　人民网北京10月27日电（记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，2023年10月29日零时起，首都机场正式执行冬航季航班计划，新航季将持续至2024年3月30日结束，共计154天。 据了解，新航季首都机场日均计划执行航班1245架次，较2023年夏航季增加108架次。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部