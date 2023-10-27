这是一场镌刻于这个蓝色星球的伟大实践

150多个国家

30多个国际组织参与

覆盖全球近三分之二的人口

修筑新道路、新港口

提供清洁能源

丰富公共设施

建设生机勃勃的城市

改善交通格局

提升贫困地区发展水平

在偏僻之处建起学校

在贫瘠土地优化农业生产效率

帮助一个又一个国家更快推进工业化进程

在许多国家推进可持续能源替代进程

……

以太空视角和全球性大数据计算

我们这样观察“一带一路”对世界的影响

大多数合作项目及其周边地区夜光变化

呈现增长或保持稳定

互联互通合作项目为沿线区域带来了经济增长

参与国间的贸易往来增加4.1%

高于全球贸易额同期年均增长率

在西亚、北非、中亚等环境脆弱的地区

合作项目往往使所在区域首次出现植被

以10年为跨度

在全球经纬下

太空可见

共建“一带一路”带来的

积极影响和深刻变化

总策划：袁炳忠 刘健

出品人：罗毅 倪四义

监制：徐壮志

策划：钟昊熹 韩墨

制片人：程瑛

产品总监：山旭

联合导演：曾迎迎

付一鸣 李奇 祁丽君 郭建伟

遥感与大数据技术：乔柯 王列辉

冯春 刘心宇 哈昱淳 韩心蕾 石沛沛 唐昭沛 张圣

编校：孙浩 陈杉 张代蕾 淡然 张远

记者：姚兵 余福卿 张继业 车宏亮 王媛媛

赵勇 邱虹程 卡利然·奥斯帕诺夫（雇员）

视频制作/视觉设计：江育东 于晨皓 张贺 郭超 王嘉栋

桑佳琪 王玉坤

编辑：李元昊 李希岩 朱宇馨 冯淙萱 陶禹彤

制作顾问：韩海阔 李霞

新华地球数据产品

出品：媒体融合生产技术与系统国家重点实验室 新华社国际部

制作：新华社卫星新闻实验室

协助制作：新华网云南分公司

(责编：牛镛、岳弘彬)

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