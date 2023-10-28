周圆、王聿昊

原标题：今年三季度民航客运规模创历史新高

今年第三季度民航客运市场需求旺盛，全国民航共完成旅客运输量1.8亿人次，同比增长108.3%，客运规模创季度历史新高。这是民航局航空安全办公室副主任李勇10月27日在民航局例行新闻发布会上表示的。

首都机场航站楼内，旅客正在办理乘机手续。（图片由首都机场提供）

李勇介绍说，三季度民航运输生产持续向好，行业总体运输规模基本恢复至疫情前水平。全行业共完成运输总周转量336.8亿吨公里，同比增长89.3%，恢复至2019年同期的99.6%，恢复水平较二季度提高8.1个百分点。

在货运方面，李勇介绍，三季度民航货运市场需求稳定，行业货运规模超疫情前同期。全行业共完成货邮运输量194.0万吨，同比增长24.4%，较2019年同期增长0.2%，恢复水平较二季度提高3.3个百分点。

“与此同时，航班效益指标也在继续回升。飞机日利用率、正班客座率、正班载运率等指标较二季度和去年同期提升明显。”李勇说。

(责编：申佳平、李楠桦)

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