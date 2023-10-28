人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今年三季度民航客运规模创历史新高

周圆、王聿昊
2023年10月28日08:49 | 来源：新华网
小字号

原标题：今年三季度民航客运规模创历史新高

　　今年第三季度民航客运市场需求旺盛，全国民航共完成旅客运输量1.8亿人次，同比增长108.3%，客运规模创季度历史新高。这是民航局航空安全办公室副主任李勇10月27日在民航局例行新闻发布会上表示的。

首都机场航站楼内，旅客正在办理乘机手续。（图片由首都机场提供）

首都机场航站楼内，旅客正在办理乘机手续。（图片由首都机场提供）

　　李勇介绍说，三季度民航运输生产持续向好，行业总体运输规模基本恢复至疫情前水平。全行业共完成运输总周转量336.8亿吨公里，同比增长89.3%，恢复至2019年同期的99.6%，恢复水平较二季度提高8.1个百分点。

　　在货运方面，李勇介绍，三季度民航货运市场需求稳定，行业货运规模超疫情前同期。全行业共完成货邮运输量194.0万吨，同比增长24.4%，较2019年同期增长0.2%，恢复水平较二季度提高3.3个百分点。

　　“与此同时，航班效益指标也在继续回升。飞机日利用率、正班客座率、正班载运率等指标较二季度和去年同期提升明显。”李勇说。

(责编：申佳平、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
辛继巍：新型工业化助力区域创新与发展
　　中关村智慧城市信息化产业联盟执行理事长辛继巍发表主旨演讲。 人民网北京10月27日电 （记者杨曦）今日，由人民网主办的“2023 数字经济峰会·工业数字化主题论坛”在武汉举行。…
“2023全国一刻钟便民生活节”将于11月1日启动
　　人民网北京10月27日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，为激发便民生活圈新动能，进一步便利社区居民生活，商务部将组织开展“2023全国一刻钟便民生活节”活动。 据悉，“2023全国一刻钟便民生活节”将从11月1日持续至12月31日，按照“政府搭台、企业唱戏、多方联动、居民受益”方式，动员便民生活圈试点地区积极行动起来，充分利用现有便民服务政策，广泛调动各类主体参与，结合老字号、汽车、家电、家居、餐饮、再生资源回收等重点工作部署，自主确定活动内容和举办时间，因地制宜开展社区邻里节、购物节、美食节、团购节等形式多样的便民服务主题活动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部