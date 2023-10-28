记者王希

原标题：打造更多合作新亮点，国资央企积极参与高质量共建“一带一路”

深化科技创新、国企改革等领域国际交流与合作，统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目，守住境外合规经营的底线红线……近日，国务院国资委党委召开扩大会议，健全完善工作举措，推动国资央企以更高标准高质量参与“一带一路”建设。

国务院国资委明确，要聚焦中国支持高质量共建“一带一路”八项行动，统筹推动国资央企参与“一带一路”建设，结合国企改革深化提升行动、推进战略性新兴产业布局等重大工作，加强整体谋划，着力在服务共建“一带一路”走深走实中发挥更大作用。

共建“一带一路”倡议提出以来，国资央企积极响应，在140个共建国家参与投资合作项目5000多个，金额超过万亿美元，在推动共建国家互联互通、经济社会发展、民生改善等方面发挥了重要作用。相关中央企业也在共建“一带一路”的实践中，不断探索提升企业国际竞争力的路径，国际化经营取得新成效。

走过第一个蓬勃十年，共建“一带一路”倡议正在奔向下一个金色十年。作为共建“一带一路”倡议的重要参与者、推动者，国资央企正在寻找更多的经贸合作机遇，打造更多合作新亮点、新标杆，为高质量共建“一带一路”注入新的活力。

例如，近日举行的“一带一路”企业家大会上，中央企业表现亮眼，与共建国家签订了一大批务实合作项目，涵盖基础设施、清洁能源、轨道交通等诸多领域。

中国五矿旗下多家企业与“一带一路”共建国家企业就镍钴矿石供应、锰矿采购等签署多项协议。近年来，这家国际化矿业企业集团充分发挥产业链一体化优势，深耕“一带一路”、布局海外市场，已经在40多个共建国家广泛开展业务。

中国五矿董事长翁祖亮表示，企业愿与共建国家一道，加强区域矿产资源勘查及配套技术研究，加大矿业开发投资力度，深入推进产业合作，推动“一带一路”矿业实现可持续发展。

这是在北京国家会议中心附近拍摄的“一带一路”国际合作高峰论坛景观布置（2023年10月17日摄）。新华社记者陈斌 摄

今年5月，世界最大的炼油厂项目之一——尼日利亚丹戈特炼油厂项目正式启用，包括中国化学工程集团在内的数家中国企业参与了该项目建设。

“我们发挥专业所长，在共建国家合作建设了一大批标志性的化工装置、化工厂，帮助这些国家从直接出口能源转向出口化工产品，推动了所在国的工业化进程，提供了大量的就业机会。”中国化学工程集团董事长戴和根说。

不久前，中国化学工程集团所属企业与南非企业签署了8万吨/年硫酸法钛白项目EPC总承包合同，项目采用中国标准和国产化装备，按照中国的项目管理模式执行，建成后不仅能有效满足南非国内需求，还将辐射非洲大陆市场。

传统领域合作不断拓展的同时，国资央企也将目光更多地投向了绿色发展、数字经济等新的合作领域。

据了解，近日，中国能建与共建国家签约了希腊拉里萨天然气掺氢联合循环电站、乌兹别克斯坦塔什干光伏及储能项目等多个项目，覆盖光伏电站、储能、风电等多种业务类型。

“绿色是共建‘一带一路’的底色。”中国节能董事长宋鑫告诉记者，作为以节能环保为主业的中央企业，下一步，中国节能将推动更多主业项目在共建国家落地，打造更多绿色低碳示范项目，让中国先进的光伏发电、风力发电、垃圾处理、污水处理技术以及相关工艺装备更好惠及共建国家。

(责编：申佳平、李楠桦)

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