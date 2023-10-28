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如何用好1万亿元增发国债

熊丽
2023年10月28日08:51 | 来源：经济日报
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原标题：如何用好1万亿元增发国债

10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过决议，明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。

为何增发国债？增发的国债用于何处？如何精准有效使用资金？

为何增发

今年以来，京津冀部分地区遭遇极端强降雨，部分地区受灾严重，灾后重建任务较重。同时，近年来各类极端自然灾害多发频发，对我国防灾减灾救灾能力提出更高要求。

“灾区主要集中在山区与蓄滞洪区，经济基础薄弱，共造成京津冀三省市142个县（市、区）、553万人受灾，直接经济损失约1660亿元。”中国国际工程咨询有限公司董事长苟护生说。

中国宏观经济研究院投资所所长杨萍表示，近年来的暴雨洪涝灾害，暴露出我国在防汛防洪和救灾应急相关基础设施建设方面存在短板，亟待通过政府投资加快补齐。当前地方政府财政收支压力较大，主要依靠地方政府投融资能力难以满足上述需要。我国中央政府杠杆率不高，在世界主要经济体中处于较低水平，加大政策调节力度具有一定空间。此次增发1万亿元国债既用好了政策空间，又找准了发力方向，符合扎实推动高质量发展的目标要求，是补短板、惠民生，更好统筹安全与发展的重要举措。

清华大学投融资政策研究中心主任杨永恒表示，本次增发国债由中央财政负责偿还，但资金安排给地方项目，同时适当提高投资补助标准，加大对地方支持力度，有助于优化地方财政支出结构，缓解地方债务压力。

用在哪里

按照国务院部署，国家发展改革委正抓紧牵头编制《以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建提升防灾减灾能力规划》，北京、天津、河北、吉林、黑龙江5省市也分别编制地方规划。

国家发展改革委地区振兴司副司长王心同介绍，本次增发国债将重点支持两个方面。一是灾后恢复重建。立足于解决群众急难愁盼，尽快推动倒损民房和医院、学校等与民生密切相关的公共服务设施恢复重建，同步抓好水毁基础设施和产业生态等领域恢复重建，改善灾区生产生活条件。

二是提升区域防灾减灾能力。在系统谋划、总体布局的基础上，加快实施大清河、永定河等河系综合治理，推进骨干河道疏浚、重要堤防加固，强化蓄滞洪区安全建设和运行管理，补齐城市排涝、气象水文应急等领域短板，提升区域水安全保障能力和防灾减灾水平。

水利部发展研究中心正高级工程师段红东表示，此次增发1万亿元国债资金，集中用于灾后恢复重建和提升我国防灾减灾能力，尤其是强化重点蓄滞洪区安全建设和运行管理，将为保障流域区域防洪安全、人民生命财产安全、生态安全、国家粮食安全和重要基础设施安全打下坚实基础。

如何使用

国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三表示，为促进资金使用精准有效，此次增发1万亿元国债全部按项目管理，坚持“项目跟着规划走”“资金和要素跟着项目走”。

“项目跟着规划走”，即优先支持国务院、有关部门或地方的重点规划中明确的项目，通过项目建设有力支撑规划实施。

“资金和要素跟着项目走”，就是国债资金要根据符合条件的项目情况进行安排，国家发改委会同有关部门抓紧组织申报项目并开展审核筛选，根据选定的项目下达项目清单和项目预算。

罗国三表示，9月份以来，经初步筛选后，符合条件的项目有7000多个，国债资金需求超1万亿元。同时，各地方还正按照国债投向领域，抓紧再储备一批项目并加快推进前期工作。因此，增发1万亿元国债的项目储备充足，为国债资金精准快速直达具体项目并尽快投入使用打下良好基础。

“项目审核工作的基本原则，一是符合全国人大常委会批准的投向要求；二是以中央和地方已经批准的各类规划或实施方案为基本依据；三是项目前期工作和要素保障到位，资金下达后能够尽快形成实物工作量；四是资金需求与建设进度相匹配，保障顺利完成今明两年国债项目建设任务。”国家发展改革委农经司副司长、一级巡视员邱天朝表示。

水利部规划计划司司长张祥伟表示，本次增发国债，为推进北方河流流域防洪系统治理、整体提升流域洪水防御能力提供了有力资金保障。同时，水利建设吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多，项目将在保障国家水安全、促进民生持续改善、社会预期持续向好、经济运行持续好转等方面发挥重要作用。

(责编：申佳平、李楠桦)
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