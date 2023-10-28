张千千、吴雨

原标题：中国人民银行部署提升境外来华人员支付服务水平相关工作

中国人民银行27日召开会议，部署提升境外来华人员支付服务水平相关工作，要求各单位按照“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的工作思路，以丰富支付服务供给、深化支付场景建设为切入点，加快落实各项工作措施。

记者了解到，中国人民银行聚焦境外来华人员支付需求，积极推动开办涉外手机支付业务和境外电子钱包境内使用，持续改善人民币现金使用环境，通过境外银联卡推广、数字人民币业务试点等，丰富境外来华人员支付服务，并在服务保障重大国际赛事活动和国家区域发展战略过程中积累了好的实践。

中国人民银行要求，要增强协同，共同推进改善外卡受理环境、丰富移动支付产品、优化现金服务等重点工作。要统筹做好风险防控与服务优化，全面加强商户和交易真实性管理，保障业务连续性。要加强宣传推广和跟踪调研，持续完善制度、产品和服务。

(责编：申佳平、李楠桦)

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