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国内首单原油跨境数字人民币交易完成结算

陈云富
2023年10月28日08:52 | 来源：新华网
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原标题：国内首单原油跨境数字人民币交易完成结算

　　我国油气国际贸易领域应用人民币结算的探索再进一步。根据上海石油天然气交易中心发布的消息，中国石油国际事业有限公司通过交易中心达成的国内首单原油跨境数字人民币交易27日完成结算。

　　据悉，该笔交易系中国石油国际事业有限公司通过交易中心在交通银行开立的数字钱包，首次采用数字人民币结算此前在交易中心平台采购的一船原油，不仅拓展了数字人民币的应用场景，也是我国在油气贸易跨境人民币结算中首次嵌入数字人民币。

　　交通银行业务总监、上海市分行行长涂宏表示，采用数字人民币跨境结算，可以减少对现有国际支付网络的依赖，确保跨境支付的安全性，降低支付成本，提高跨境结算效率，提升交易透明度，有助于加强各国央行间数字货币合作，加快推动人民币国际化。未来交行将依托强大的海内外网络及现有的数字人民币基础设施，积极推进数字人民币全球支付结算中心建设。

　　上海石油天然气交易中心总经理付少华表示，在国际油气贸易跨境人民币支付中嵌入数字人民币的尝试，是为了更好满足境内外市场参与主体多元化交易需求，进一步打通国际资源进入中国市场渠道。交易中心未来将继续深化与人民币跨境支付系统（CIPS）、上海清算所及国内外相关银行的合作，助力上海国际油气交易和定价中心建设。

(责编：申佳平、李楠桦)
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