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对外投资怎么样？消费市场有何特点？外贸运行情况如何？商务部回应近期经贸热点

潘洁、谢希瑶
2023年10月28日08:55 | 来源：新华网
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原标题：对外投资怎么样？消费市场有何特点？外贸运行情况如何？商务部回应近期经贸热点

今年以来我国对外投资合作情况如何？近期消费市场有哪些特点？如何看待当前我国外贸运行情况？商务部26日举行例行新闻发布会回应了近期经贸热点。

前9个月对外非金融类直接投资增长18.7% “一带一路”经贸合作走深走实

商务部新闻发言人束珏婷介绍，今年1至9月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资6731.4亿元人民币，同比增长18.7%（折合959.6亿美元，同比增长11.8%）。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1647.1亿元人民币，同比增长27.7%（折合234.8亿美元，同比增长20.3%）。

今年前9个月，我国对外承包工程完成营业额7648.2亿元人民币，同比增长8.2%；新签合同额9862.8亿元人民币，同比增长1.5%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额6285.3亿元人民币，同比增长10.1%；新签合同额8187.7亿元人民币，同比增长2.6%。

束珏婷表示，中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，为“一带一路”合作明确了新方向、开辟了新愿景、注入了新动力。下一步，商务部将会同有关方面，推动创建“丝路电商”合作先行区，办好第六届中国国际进口博览会、第二届全球数字贸易博览会等重要展会，深入推进高水平开放，打造更多务实合作项目，拓宽投资和产业合作领域，鼓励企业开展绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作。

消费恢复势头稳、市场活力足、消费亮点多

今年以来，商务部组织开展“消费提振年”系列活动，出台促进汽车、家居消费等政策措施，深化国际消费中心城市培育建设，实施城市一刻钟便民生活圈和县域商业三年行动，着力提振大宗消费，促进服务消费，拓展新型消费。

“在各方共同努力下，消费市场持续恢复向好，前三季度社会消费品零售总额34.2万亿元，同比增长6.8%。特别是三季度以来，恢复态势更趋明显。”束珏婷说。

——恢复势头稳。9月份，社零总额同比增长5.5%，增速比8月份加快0.9个百分点，连续2个月回升。主要商品类别中，超六成商品零售额同比增速较8月份有所加快。

——市场活力足。前三季度，服务零售额同比增长18.9%，餐饮收入增长18.7%。中秋国庆假期，重点商圈和全国示范步行街日均客流量比去年假期分别增长1.6倍和87.4%。

——消费亮点多。线上消费、绿色消费、智能消费等加快发展，新业态、新模式、新场景不断涌现。前三季度，网上零售额同比增长11.6%，新能源汽车销量增长37.5%，市场渗透率达29.8%。

——拉动作用强。今年前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率达83.2%，比上半年提高6个百分点。其中，三季度贡献率达94.8%，拉动GDP增长4.6个百分点，为经济回升向好发挥了重要支撑作用。

外贸稳中有进态势进一步显现

今年以来，受高通胀、高库存和地缘政治风险等因素影响，全球贸易持续处于疲弱态势，世贸组织近期将2023年全球商品贸易量增速从此前预测的1.7%下调至0.8%。

束珏婷说，面对多重风险挑战，商务系统扎实推进稳外贸政策落实，广大外贸企业积极创新全力稳订单拓市场，我国外贸运行总体平稳，特别是近几个月来，稳中有进的态势进一步显现。

从规模上看，我国进出口规模逐季抬升，三季度逐月环比增长，9月当月进出口额创年内单月新高；

从份额上看，世贸组织数据显示，上半年我国出口国际市场份额稳中有升，达到14.2%，较去年同期提高0.4个百分点；

从主体上看，前三季度有进出口实绩的外贸企业为59.7万家，接近去年全年水平，其中民营企业占比提升1.1个百分点；

从动能上看，汽车、船舶、锂电池、箱包等优势产品保持较高增速，跨境电商新业态持续贡献增量。

“随着积极因素的不断积蓄，我们有信心四季度继续巩固良好运行态势，有信心实现全年外贸促稳提质目标。”束珏婷说。

第134届广交会境外采购商数量已超上届

第134届广交会于10月15日至11月4日在广州分三期举办，分别聚焦“先进制造”“大家居”“美好生活”等主题。第一期已于10月19日结束，目前正在举办第二期。

束珏婷说，截至10月25日，共有214个国家和地区超过15万境外采购商现场参会，数量已超上届到会总人数，较疫情前（2019年秋季广交会）增长3.2%。其中，“一带一路”共建国家采购商9.6万人，占比64.1%，比疫情前增长15.6%。

在成交额方面，束珏婷介绍，第134届广交会第一期线下出口成交123.3亿美元，较上届增长9.2%，其中“一带一路”共建国家成交占比超过五成。参展企业普遍反映，本届广交会现场成交及采购商后续预约看厂情况好于预期，信心有所恢复，对未来订单数量保持乐观。

(责编：申佳平、李楠桦)
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