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火星或曾是河流星球

刘霞
2023年10月28日09:27 | 来源：科技日报
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原标题：火星或曾是河流星球

　　美国科学家对“好奇”号火星车传回的数据开展分析后发现，火星上的大部分陨石坑可能曾经是适宜生命居住的河流，火星可能曾经是一个河流星球。相关论文发表于最新一期《地球物理研究快报》杂志。

　　在最新研究中，美国宾夕法尼亚州立大学地球科学助理教授本杰明·卡德纳斯等人使用数值模型模拟了数千年来火星上的侵蚀，发现火星上常见的火山口样结构（梯鼻地貌）很可能是古代河床的“残骸”。

　　这项研究首次利用卫星数据、“好奇”号传回的图像和墨西哥湾海底数百万年沉积的地层的3D扫描图像，训练计算机模型，从而绘制出古代火星土壤侵蚀的地图，为常见火星陨石坑如何形成提供了新见解。

　　之前对火星卫星数据开展的研究已经确定，被称为河流山脊的侵蚀地貌可能是古代河流的沉积物。利用“好奇”号在盖尔陨石坑收集的数据，研究小组发现了与河流山脊无关的河流沉积物迹象，即此前从未被认为与古代河流沉积物有关的梯鼻地貌。

　　这些研究表明，火星上其他地方可能有未被发现的河流沉积物，火星沉积记录中更大的一部分可能是由火星历史上宜居时期的河流建造的。在地球上，河流廊道对生命、化学循环、营养循环和沉积物循环非常重要。现有证据表明，火星上的河流也具有类似的功能。

(责编：申佳平、李楠桦)
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