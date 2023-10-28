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提升专利转化运用效益 推动经济高质量发展

操秀英
2023年10月28日09:27 | 来源：科技日报
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原标题：提升专利转化运用效益 推动经济高质量发展

　　日前，国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》（以下简称《方案》），对我国大力推动专利产业化，加快创新成果向现实生产力转化作出专项部署。

　　“《方案》的出台，旨在通过组织实施为期三年的专项行动，从提升专利质量和加强政策激励两方面发力，进一步打通堵点、激发动力、激活市场，切实解决专利转化运用的源头质量问题、主体动力问题、市场渠道问题，从而有效提升专利转化运用效益，更好助力经济高质量发展。”国家知识产权局局长申长雨在国务院新闻办公室10月26日举行的政策例行吹风会上表示。

　　申长雨表示，近年来，国家知识产权局大力促进专利转化运用，助力经济平稳健康发展，取得良好成效，但我国专利转化运用仍面临专利转化率偏低、激励不足、机制不畅、与企业需求结合不紧密、服务体系不健全等问题。

　　《方案》的出台，正是为了破解这些难题。申长雨表示，《方案》突出专利产业化导向和服务实体经济，把专利转化运用的着力点和落脚点放在服务实体经济上，通过梳理盘活高校和科研机构存量专利、培育推广专利密集型产品等举措，促进专利产业化，助力经济高质量发展。

　　《方案》提出，到2025年，推动一批高价值专利实现产业化。高校和科研机构专利产业化率明显提高，全国涉及专利的技术合同成交额达到8000亿元。一批主攻硬科技、掌握好专利的企业成长壮大，重点产业领域知识产权竞争优势加速形成，备案认定的专利密集型产品产值超万亿元。

　　申长雨透露，国家知识产权局将从三个方面着手，梳理盘活高校和科研机构存量专利。一是动员全国高校和科研机构筛选具有潜在市场价值的专利，建立供需对接、推广应用和跟踪反馈机制，力争在2025年的年底前实现高校和科研机构未转化的有效专利全覆盖。

　　二是将筛选出的专利统一线上登记入库，运用大数据、人工智能等新技术，按照产业细分领域向企业匹配推送。由企业对专利产业化前景进行评价，并反馈专利技术改进需求和产学研合作意向。

　　三是加强地方政府部门、产业园区、行业协会和全国知识产权运营服务平台体系等各方协同，根据存量专利分层情况，采取差异化推广措施。针对高价值专利，匹配政策、服务、资本等优质资源，推动高校精准对接，促进专利高效转化。

　　国务院国有资产监督管理委员会科技创新局负责人方磊则表示，将从推动高质量创造、高水平布局、高效益运用、高效率产出等方面，加强中央企业专利转化运用；联合国家知识产权局制定中央企业高价值专利工作指引，在重要行业领域培育更多的高价值专利，推动企业将先进专利技术转化为行业、国家、国际标准；指导企业在关键核心技术攻关、原创技术策源地建设、新兴产业发展中布局重点专利，强化专利全球化布局；支持企业联合产业链上下游建设知识产权运营中心、重点产业专利池，支持企业建立健全专利转化激励机制，推动有关具体政策加快落地；优化专利评价体系，引导企业深入挖掘存量专利价值，持续提升专利转化率，组织企业积极参与国家专利密集型产品认定平台备案，加强对专利密集型产品的推广应用，促进专利价值实现。

　　工业和信息化部科技司负责人任爱光也表示，该部将引导各类创新主体做好高质量知识产权组合布局，提升产业竞争力和市场效益，鼓励部属高校等完善职务科技成果管理体系，采用多元化手段盘活存量专利，激发创新活力。同时，强化重点产业链上下游知识产权协同运用，提高企业知识产权管理和运用能力，推动更多中小企业走专精特新发展之路，并开展跨领域融合背景下知识产权运用规则、前沿技术领域知识产权保护规则等研究，做好重点产业知识产权保护。

(责编：申佳平、李楠桦)
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